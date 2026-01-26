¡ÚÂ®Êó¡ÛÎáÏÂ8Ç¯ÅÙ ¹áÀî¸©¸øÎ©¹â¹» ¼«¸Ê¿äÁ¦ÁªÈ´ ½Ð´ê¼Ô¿ôÈ¯É½¡¡ ºä½Ð¡ÊÉáÄÌ¡ËºÇÂç5.54ÇÜ¡¢´Ñ²»»ûÂè°ì¡ÊÉáÄÌ¡¦Íý¿ô¡Ë2.12ÇÜ¡Ú26Æü¹áÀî¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¡Û
¹áÀî¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ï¤¤ç¤¦¡Ê26Æü¡Ë¸©Î©¹â¹»26¹»¡¦27¾®³Ø²Ê¤Î¼«¸Ê¿äÁ¦ÁªÈ´¤Î½Ð´ê¼Ô¿ô¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Êº£·î23Æü¸á¸å4»þ¸½ºß¡Ë
¡Ú²èÁü①～⑤¡ÛÎáÏÂ8Ç¯ÅÙ ¹áÀî¸©¸øÎ©¹â¹» ¼«¸Ê¿äÁ¦ÁªÈ´ ½Ð´ê¼Ô¿ô¡ÊºÇÂçÇÜÎ¨¡Ë
¤½¤ì¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¼«¸Ê¿äÁ¦ÁªÈ´¤ÎÊç½¸Äê°÷1,435¿Í°ÊÆâ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢2,690¿Í¤Î½Ð´ê¼Ô¿ô¤Ç¤·¤¿¡£ÇÜÎ¨¤ÏºÇÂç¤Ç1.87ÇÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³Æ¹â¹»¤ÎÇÜÎ¨¡ÊºÇÂç¡Ë¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
»°ËÜ¾¾¡¦ÀÐÅÄ¡¦»°ÌÚ¡¦»ÖÅÙ¡¦ÄÅÅÄ¡¦¹â¾¾¾¦¶È
»°ËÜ¾¾¡ÊÉáÄÌ¡¦Íý¿ô¡Ë¤ÏÊç½¸Äê°÷29¿Í°ÊÆâ¤ËÂÐ¤·¤Æ½Ð´ê¼Ô¿ô¤Ï58¿Í¤¬½Ð´ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹â¾¾¾¦¶È¤Î±Ñ¸ì¼ÂÌ³¤ÏÊç½¸Äê°÷18¿Í°ÊÆâ¤ËÂÐ¤·¤Æ½Ð´ê¼Ô¿ô¤Ï44¿Í¤Ç¤·¤¿¡£¡Ú²èÁü①¡Û
¹â¾¾¹©·Ý¡¦¹â¾¾Åì¡¦¹â¾¾Æî¡¦¹â¾¾À¾¡¦¹â¾¾ËÌ¡¦¹áÀîÃæ±û
¹â¾¾¹©·Ý¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï15¿Í°ÊÆâ¤ÎÊç½¸Äê°÷¤ËÂÐ¤·¤Æ39¿Í¤¬½Ð´ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹â¾¾Æî¤ÎÀ¸³è¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏºÇÂç9¿Í°ÊÆâ¤ÎÊç½¸Äê°÷¤ËÂÐ¤·¤Æ28¿Í¤¬½Ð´ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú²èÁü②¡Û
ÇÀ¶È·Ð±Ä¡¦ºä½Ð¾¦¶È¡¦ºä½Ð¡¦ºä½Ð¹©¶È¡¦ÈÓ»³¡¦´Ýµµ¾ëÀ¾¡¦¶×Ê¿
ºä½Ð¤ÎÉáÄÌ¤Ï11¿Í°ÊÆâ¤ÎÊç½¸Äê°÷¤ËÂÐ¤·¤Æ61¿Í¤¬½Ð´ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºä½Ð¹©¶È¤Î·úÃÛ¤Ï15¿Í°ÊÆâ¤ÎÊç½¸Äê°÷¤ËÂÐ¤·¤Æ27¿Í¤¬½Ð´ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú²èÁü③¡Û
Á±ÄÌ»ûÂè°ì¡¦³ÞÅÄ¡¦¹âÀ¥¡¦¹â¾¾Âè°ì¡¦Â¿ÅÙÄÅ¡¦´Ñ²»»ûÂè°ì
´Ñ²»»ûÂè°ì¤ÎÉáÄÌ¡¦Íý¿ô¤Ï64¿Í°ÊÆâ¤ÎÊç½¸Äê°÷¤ËÂÐ¤·¤Æ136¿Í¤¬½Ð´ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿ÅÙÄÅ¤Î³¤ÍÎÀ¸»º¤Ï9¿Í°ÊÆâ¤ÎÊç½¸Äê°÷¤ËÂÐ¤·¤Æ24¿Í¤¬½Ð´ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´Ñ²»»ûÁí¹ç
´Ñ²»»ûÁí¹ç¤ÏÅÅµ¤¤¬12¿Í°ÊÆâ¤ÎÊç½¸Äê°÷¤ËÂÐ¤·¤Æ17¿Í¤¬½Ð´ê¡¢Áí¹ç¤Ï59¿Í°ÊÆâ¤ÎÊç½¸Äê°÷¤ËÂÐ¤·¤Æ125¿Í¤¬½Ð´ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú²èÁü⑤¡Û
Å¬À¸¡ºº¡¦ÌÌÀÜÆü¤Î¼Â»ÜÆü¡¢¹ç³ÊÈ¯É½Æü¤Ï¡©
¼«¸Ê¿äÁ¦ÁªÈ´¤ÎÅ¬À¸¡ºº¡¦ÌÌÀÜ¤Ï£²·î£³Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢¹ç³ÊÈ¯É½¤Ï2·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë¸áÁ°9»þÈ¾¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
