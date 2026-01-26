90代母を暴力で殺害→自ら通報し逮捕された60代娘が地裁出頭　夫は“殺人ほう助”断固否定【韓国】

韓国で同居していた90代の実母を暴行して死亡させた疑いのある60代女性が、身柄拘束の岐路に立った。犯行を手助けしたとされる「ほう助」の疑いで同時に身柄拘束の可否が審理される夫は、「そんな事実はない」と容疑を否認した。

【画像】突き飛ばされた82歳は重傷…韓国老人ホームで衝撃の虐待事件

1月26日、法曹界によると、尊属暴行致死の疑いを受けている60代の女性A氏と、ほう助の疑いを受けている60代の男性B氏は同日、拘束前被疑者審問（令状実質審査）に出席するため仁川（インチョン）地裁に出頭した。

夫婦であるA氏とB氏は手錠をかけられ、帽子やマスクなどで顔を隠した状態で仁川地方法院へと移送された。A氏は「なぜ母親を殺したのか」「なぜ病院に連れて行かず放置したのか」といった報道陣の質問に対し、終始沈黙を守った。

一方、夫のB氏は「なぜ妻が母親を暴行するのを止めなかったのか」という質問を受けると「そんなことはない」とし、「妻も私も暴行した事実はない」と声を荒らげて否定した。

A氏とB氏に対する令状実質審査は、この日午後2時ごろから、チェ・サンス令状専担部長判事の審理で行われている。身柄拘束の可否は、同日午後遅くに決定される見通しだ。

（写真＝サーチコリアニュース編集部）

A氏は、今月20日、仁川市富平区（インチョンシ・プピョング）の自宅で、同居していた90代の実母C氏を暴行して死亡させた疑いを受けている。夫のB氏は、これを手助けした疑いが持たれている。

A氏は23日午後、「母が息をしていない」として自ら119（韓国の消防・救急番号）に通報した。消防からの共同対応要請を受けて出動した警察は、現場でA氏を緊急逮捕した。A氏は警察に対し、「家庭内の事情があり、母を暴行した。暴行してから3日後の23日正午ごろに死亡したと思う」という趣旨の供述をしていると伝えられている。

捜査の結果、A氏夫妻は犯行のおよそ2か月前から、A氏にとっては実母、B氏にとっては義母にあたるC氏と同居を始めていたことがわかった。C氏はそれまで別の家族と暮らしていたが、家庭内の事情によりA氏夫妻と同居するようになったとされている。

（記事提供＝時事ジャーナル）