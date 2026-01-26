「一体何が“できない”んだ？」韓国メディア、大谷翔平の英語スピーチに感服「自身の“最長記録”を更新」

野球の実力ほど優れてはいない。あらかじめ準備しておいた原稿を見て読むレベルだったが、公式の場で英語でスピーチをしたその勇気が光った。大谷翔平（ロサンゼルス・ドジャース）が英語力でも急成長を続けている。

『OSEN』が「“大谷の通訳は仕事を失うぞ！”英語力まで急成長するとは…MVPスピーチに賛辞、一体何が“できない”のか」と題し、大谷のスピーチに注目している。

大谷は1月25日（日本時間）、米ニューヨークで開かれた全米野球記者協会（BBWAA）ニューヨーク支部の晩餐会にナ・リーグMVP受賞者として参加し、スピーチを行った。今年で101回目を迎えるBBWAAの晩餐会は、前年のMVP、サイ・ヤング賞、新人王、監督賞の受賞者たちが集まる権威ある場だ。

昨年はロサンゼルス地域で発生した大規模山火事の影響で晩餐会を欠席し、映像で受賞コメントを伝えた大谷だが、今年は妻の真美子さんとともに出席した。ネイビーのジャケットに黒のシャツ、ネクタイ姿で視線を集めた大谷は、MVP受賞の感想を英語で語り、再び注目を浴びた。

ジャケットの内ポケットから準備していた原稿を取り出した大谷は、「私に投票してくれた記者の皆さんに感謝します。MVPはとても意味のある賞で、再び受賞できて本当に大きな光栄です。MVPを受賞するために払った努力と苦労を認めてくれた記者の皆さんに心から感謝します」と述べ、「私を信じ、私のビジョンを受け入れてくれたドジャースに感謝します。今夜ここにいるマーク・ウォルターをはじめとするオーナーグループ、そしてアンドリュー・フリードマン（野球運営部門社長）とロン・ローゼン（マーケティング担当副社長）を含むフロントオフィス全体にも敬意を表します」と語った。

続けて「すべてのチームメートとコーチングスタッフの皆さん、1年を通して皆さんの支えを感じていました。舞台裏で働くすべてのドジャースのスタッフにも感謝します。特に今夜ここに来てくれたアル・ガルシア（球団警備員）に感謝します」とし、「私のエージェントであるネズ・バレロと、彼の妻リズのすべての努力にも感謝します」と述べ、選手とエージェンシーの双方に感謝の気持ちを表した。

そして、最後はやはり家族だった。大谷は「日本の家族、そして何よりも私の人生を豊かにしてくれる愛する妻の真美子と娘、そしてデコピン（愛犬）。いつも私のそばにいてくれてありがとう」と伝え、スピーチを締めくくった。

大谷のスピーチが終わると、スマートフォンでその様子を撮影していた出席者たちから大きな拍手が沸き起こった。約2分30秒に及んだこの日のスピーチは、大谷にとって最長時間の記録となった。

2019年、ア・リーグ新人王として初めてBBWAAの晩餐会に出席した際は約1分40秒ほどだった。2年前、ア・リーグMVP受賞者として再び参加した際には約2分10秒に伸び、今回はそこからさらに約20秒長く話したことになる。

原稿を見ながらではあったが、安定したトーンで言葉が途切れることはなく、適度に聴衆へ視線を送りながら微笑むなど、目線の使い方まで洗練されていた。

BBWAAの晩餐会を配信した米ポッドキャスト番組『ファウル・テリトリー』に投稿された大谷の映像には、彼の英語力を称賛するコメントが相次いだ。「英語が以前よりずっと上達した」「大谷はすべてを早く吸収する」「発音が前より良くなった。特に子音の発音が改善された」など、スピーチ能力の向上に驚く声が多かった。

「ウィル・アイアトンはもうすぐ別の仕事を探さなければならないかもしれない」という声もあった。アイアトンはドジャースの分析チーム所属の職員で、大谷の通訳を務めている。2024年3月、大谷の元通訳である水原一平が賭博および窃盗の疑いで解雇された後、アイアトンが大谷の“口”となり、すべての公式インタビューに同行している。

今年でアメリカ進出9年目となった大谷は、英語をある程度不自由なく使える水準に達していると伝えられている。英語力は着実に向上しているが、インタビューの場には必ず通訳を伴う。言葉ひとつで誤解を招く可能性があるため、正確な通訳が必要だからだ。

ほとんどのアジア出身選手は、英語が話せても通訳を介してきた。幼い頃にアメリカへ渡り、マイナーリーグで“生存英語”を身につけた韓国人のパク・チャンホやチュ・シンスなどが、通訳なしで流暢な英語インタビューを行っていた例だといえる。

