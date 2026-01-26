俳優の萩原聖人が自身のInstagramを更新し、木村拓哉との2ショットを披露した。

【写真】シンメポーズでイスに座る木村拓哉と萩原聖人

■萩原「拓哉と俺」とシンメポーズの2ショット公開

萩原は「拓哉と俺」と綴り、ハッシュタグ「#木村さ～～ん！」を添えて1枚の写真を公開した。デニムを纏った木村とMリーグ「M.LEAGUE TEAM RAIDEN/雷電」のユニフォームに身を包んだ萩原が並んでいる。ふたりは、椅子に座り鏡合わせのような”シンメポーズ”で微笑んでいる。

この奇跡の共演は、Mリーグ全面協力のもと麻雀対決の場で実現した。1994年のドラマ『若者のすべて』で共演し、「当時はバッチバチだった」と語るふたりの”バッチバチ”関係に終止符が打たれた感慨深いショットだ。

SNSには「感動！」「待ちに待った組み合わせ」「こんな日が来るなんて」「めちゃくちゃ嬉しい」とファンからの歓喜の声が続々と集まっている。

■伝説のドラマエピソードや真剣勝負で見せた木村＆萩原の大人の振る舞い

木村の公式YouTubeチャンネルにて「【木村さ～～ん！】木村拓哉VS萩原聖人「夢の麻雀勝負」が実現！プロ認定をかけた一局」が公開された。以前からYouTubeチャンネルで「麻雀」の動画を投稿している木村。今回は、俳優でありプロ雀士である萩原、元乃木坂46のプロ雀士・中田花奈、プロ雀士の滝沢和典との対局の模様が収められている。

木村は、中田、滝沢の楽屋を訪ね、ふたりと一緒に萩原の楽屋へ。萩原が顔を覗かせると木村は「萩原聖人さんですか？」と声を掛け、萩原も「木村拓哉さんですか？」と返す微笑ましいやり取りも見せた。続けて、木村が「僕が22歳の時ですかね。『若者のすべて』っていう作品で共演させていただいて、当時『役者は俺ひとりなんで、他のヤツらはどんな芝居するのかよく分かりません』って言ったヤツです」と萩原のことを紹介すると、萩原は「言った！」と認め、木村と肩を組んだ。

ふたりは、当時のエピソードだけでなく、プライベートで偶然犬の散歩中に遭遇したことも明かした。さらに、木村が「このお仕事をさせてもらっている上で、現場で気を遣ってくださってる大勢の方がいらっしゃると思いますが、今日、この瞬間からその気は遣わなくていいです」と現場での緊張感をほぐすようにカメラに向かって宣言した。

実は、過去の動画で木村は「共演者で麻雀大好きなヤツがいて、そいつとバチバチだったんです」と語っていたことがあった。その当事者こそが萩原であり、ふたりの間には長年消えない緊張感が漂っていたことも明かされた。しかし、今回の対面で、木村はあえてエピソードを話し、萩原も笑顔で受け止めてみせた。31年前からのわだかまりが完全に解消された瞬間だった。

SNSには「歴史的瞬間」「尖ってた時の話を笑い話にできる関係がかっこいい」「これ神回！」といった様々なコメントが集まっていた。

■木村が麻雀好きな共演者の事を話した動画

「そいつとバチバチだった」と発言していた動画「【木村さ～～ん！】オレ以外全員「麻雀プロ」木村拓哉 起こせ！ビッグインパクト！（前編）」