BTSのVが、Instagramのストーリーズを更新。パジャマ姿の動画が注目を集めている。

【写真】Vの30歳誕生日を祝福するBTSメンバー/ BTS最新アルバム

■BTS Vが近況報告「植物初心者より」

Vは、「お元気ですか？ 最近アルバムの準備したり、植物を育てたりバタバタしています。皆さん、良い一日を過ごしてください（ピースの絵文字）近況も載せます。撮ったものがないけど 植物初心者より」と近況報告。動画には、部屋に飾られた植物の前に座り、チェックのパジャマ姿で手入れをするVの後ろ姿が映っている。

オフ感満載のVの姿に、SNSでは「パジャマ姿が可愛すぎる」「ちょっとついた寝癖も総じて可愛い」「テテはヒーリングボーイ」「なんとも愛おしい」「癒される」「一生懸命お手入れしてるテテが可愛い」「パジャマに寝癖、素の姿のテテがほんと愛おしい」など、ファンの声が多く見られる。

BTS Vのストーリーズをチェック！

https://www.instagram.com/thv/

■BTS V、5thアルバム『ARIRANG』リリース決定

BTSは、2022年6月にリリースしたアンソロジーアルバム『Proof』以来、3年9ヵ月ぶり、フルアルバムとしては、2020年2月にリリースした『MAP OF THE SOUL : 7』 以来、約6年1ヵ月ぶりとなる5thアルバム『ARIRANG』を3月20日にリリースする。

■Vの30歳誕生日を祝福するBTSメンバー