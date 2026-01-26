オービック <4684> [東証Ｐ] が1月26日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比16.1％増の791億円に伸び、通期計画の973億円に対する進捗率は81.4％に達し、5年平均の75.3％も上回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比16.0％減の181億円に減る計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比14.0％増の269億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の65.3％→65.9％に上昇した。



株探ニュース

