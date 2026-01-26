信越ポリマー <7970> [東証Ｐ] が1月26日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比6.7％増の111億円に伸び、通期計画の140億円に対する進捗率は79.8％となり、5年平均の77.9％とほぼ同水準だった。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比2.8％増の28.2億円に伸びる計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比2.4％増の39.3億円となったが、売上営業利益率は前年同期の13.7％→12.8％に低下した。



株探ニュース

