東証スタンダード（大引け）＝値下がり優勢、ＭＥＲＦ、山田債権がS高 東証スタンダード（大引け）＝値下がり優勢、ＭＥＲＦ、山田債権がS高

26日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数373、値下がり銘柄数1063と、値下がりが優勢だった。



個別ではＭＥＲＦ<3168>、山田再生系債権回収総合事務所<4351>、太平製作所<6342>、ジーイエット<7603>がストップ高。阿波製紙<3896>、ケミプロ化成<4960>、テクノホライゾン<6629>は一時ストップ高と値を飛ばした。技研ホールディングス<1443>、日本電技<1723>、日本ドライケミカル<1909>、フジ日本<2114>、ブルボン<2208>など63銘柄は昨年来高値を更新。レダックス<7602>、大黒屋ホールディングス<6993>、クエスト<2332>、光世証券<8617>、ヤマノホールディングス<7571>は値上がり率上位に買われた。



一方、クオンタムソリューションズ<2338>、ケイブ<3760>、日本オラクル<4716>、ＡＳＡＨＩ ＥＩＴＯホールディングス<5341>、フォーバル<8275>など6銘柄が昨年来安値を更新。マイポックス<5381>、トレードワークス<3997>、メタプラネット<3350>、アセンテック<3565>、エノモト<6928>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

