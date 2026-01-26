　26日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　209483　　　67.4　　　 47370
２. <1542> 純銀信託　　　　 55603　　　78.8　　　 56850
３. <1540> 純金信託　　　　 31688　　　38.8　　　 23895
４. <1357> 日経Ｄインバ　　 27233　　　95.8　　　　5235
５. <1321> 野村日経平均　　 20014　　 104.7　　　 54980
６. <1458> 楽天Ｗブル　　　 16247　　　64.7　　　 56170
７. <1541> 純プラ信託　　　 13215　　 107.7　　　 14900
８. <1360> 日経ベア２　　　 11526　　　46.9　　　 128.6
９. <1579> 日経ブル２　　　 11379　　　36.2　　　 509.5
10. <1306> 野村東証指数　　　8121　　　73.6　　　　3729
11. <2036> 金先物Ｗブル　　　7901　　　17.3　　　251250
12. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　6411　　　67.3　　　 72030
13. <2644> ＧＸ半導日株　　　5839　　　31.7　　　　3065
14. <1329> ｉＳ日経　　　　　5511　　 180.6　　　　5509
15. <314A> ｉＳゴールド　　　5266　　　63.3　　　 371.1
16. <1398> ＳＭＤリート　　　5034　　　50.6　　　2044.5
17. <1489> 日経高配５０　　　4953　　 314.1　　　　2991
18. <1328> 野村金連動　　　　4411　　　24.5　　　 18630
19. <1568> ＴＰＸブル　　　　4286　　 100.4　　　 772.5
20. <1615> 野村東証銀行　　　4072　　 128.8　　　 581.0
21. <1655> ｉＳ米国株　　　　3614　　 467.3　　　 770.1
22. <1459> 楽天Ｗベア　　　　2847　　　82.4　　　　 211
23. <1320> ｉＦ日経年１　　　2804　　 153.8　　　 54710
24. <1330> 上場日経平均　　　2473　　 115.8　　　 55040
25. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　2260　　　77.4　　　 72620
26. <1673> ＷＴ銀　　　　　　2218　　　82.7　　　 16065
27. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　2058　　 241.3　　　 367.5
28. <2559> ＭＸ全世界株　　　1937　　 195.7　　　 26345
29. <200A> 野村日半導　　　　1842　　　-7.3　　　　2913
30. <1545> 野村ナスＨ無　　　1824　　 114.6　　　 39750
31. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　1774　　　44.2　　　2150.5
32. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　1711　　　16.7　　　 30610
33. <1358> 上場日経２倍　　　1450　　　95.9　　　 89660
34. <1693> ＷＴ銅　　　　　　1445　　 214.1　　　　7990
35. <2865> ＧＸＮカバコ　　　1331　　 716.6　　　　1210
36. <1308> 上場東証指数　　　1312　　　49.3　　　　3683
37. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　1163　　　47.4　　　　2194
38. <2244> ＧＸＵテック　　　1141　　　-5.6　　　　3093
39. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　1123　　　55.1　　　　1080
40. <1571> 日経インバ　　　　1100　　 234.3　　　　 396
41. <1476> ｉＳＪリート　　　1056　　 215.2　　　　2066
42. <1543> 純パラ信託　　　　1028　　　95.4　　　 93390
43. <1367> ｉＦＴＰＷブ　　　1012　　 123.9　　　 59570
44. <1346> ＭＸ２２５　　　　 951　　　-4.0　　　 54650
45. <425A> ＧＸ純金　　　　　 934　　　49.2　　　 419.7
46. <435A> ｉＦ日本配当　　　 876　　　71.1　　　　2236
47. <2243> ＧＸ半導体　　　　 872　　 208.1　　　　2903
48. <1674> ＷＴプラチナ　　　 765　　　61.7　　　 40020
49. <1557> ＳＰＤＲ５百　　　 748　　 471.0　　　106300
50. <2624> ｉＦ日経年４　　　 723　　7933.3　　　　5310
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)


株探ニュース