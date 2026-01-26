ETF売買代金ランキング＝26日大引け
26日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 209483 67.4 47370
２. <1542> 純銀信託 55603 78.8 56850
３. <1540> 純金信託 31688 38.8 23895
４. <1357> 日経Ｄインバ 27233 95.8 5235
５. <1321> 野村日経平均 20014 104.7 54980
６. <1458> 楽天Ｗブル 16247 64.7 56170
７. <1541> 純プラ信託 13215 107.7 14900
８. <1360> 日経ベア２ 11526 46.9 128.6
９. <1579> 日経ブル２ 11379 36.2 509.5
10. <1306> 野村東証指数 8121 73.6 3729
11. <2036> 金先物Ｗブル 7901 17.3 251250
12. <1326> ＳＰＤＲ 6411 67.3 72030
13. <2644> ＧＸ半導日株 5839 31.7 3065
14. <1329> ｉＳ日経 5511 180.6 5509
15. <314A> ｉＳゴールド 5266 63.3 371.1
16. <1398> ＳＭＤリート 5034 50.6 2044.5
17. <1489> 日経高配５０ 4953 314.1 2991
18. <1328> 野村金連動 4411 24.5 18630
19. <1568> ＴＰＸブル 4286 100.4 772.5
20. <1615> 野村東証銀行 4072 128.8 581.0
21. <1655> ｉＳ米国株 3614 467.3 770.1
22. <1459> 楽天Ｗベア 2847 82.4 211
23. <1320> ｉＦ日経年１ 2804 153.8 54710
24. <1330> 上場日経平均 2473 115.8 55040
25. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 2260 77.4 72620
26. <1673> ＷＴ銀 2218 82.7 16065
27. <1475> ｉＳＴＰＸ 2058 241.3 367.5
28. <2559> ＭＸ全世界株 1937 195.7 26345
29. <200A> 野村日半導 1842 -7.3 2913
30. <1545> 野村ナスＨ無 1824 114.6 39750
31. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1774 44.2 2150.5
32. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 1711 16.7 30610
33. <1358> 上場日経２倍 1450 95.9 89660
34. <1693> ＷＴ銅 1445 214.1 7990
35. <2865> ＧＸＮカバコ 1331 716.6 1210
36. <1308> 上場東証指数 1312 49.3 3683
37. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 1163 47.4 2194
38. <2244> ＧＸＵテック 1141 -5.6 3093
39. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 1123 55.1 1080
40. <1571> 日経インバ 1100 234.3 396
41. <1476> ｉＳＪリート 1056 215.2 2066
42. <1543> 純パラ信託 1028 95.4 93390
43. <1367> ｉＦＴＰＷブ 1012 123.9 59570
44. <1346> ＭＸ２２５ 951 -4.0 54650
45. <425A> ＧＸ純金 934 49.2 419.7
46. <435A> ｉＦ日本配当 876 71.1 2236
47. <2243> ＧＸ半導体 872 208.1 2903
48. <1674> ＷＴプラチナ 765 61.7 40020
49. <1557> ＳＰＤＲ５百 748 471.0 106300
50. <2624> ｉＦ日経年４ 723 7933.3 5310
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
株探ニュース
