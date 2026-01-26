26日の日経平均株価は前週末比961.62円（-1.79％）安の5万2885.25円と3日ぶり反落し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は153、値下がりは1420、変わらずは23と、値下がり銘柄の割合は80％を超えた。



日経平均マイナス寄与度は167.66円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、ファストリ <9983>が80.22円、東エレク <8035>が63.17円、ＴＤＫ <6762>が40.61円、信越化 <4063>が30.42円と並んだ。



プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を12.03円押し上げ。次いでニトリＨＤ <9843>が10.74円、メルカリ <4385>が7.35円、コナミＧ <9766>が6.52円、大塚ＨＤ <4578>が3.98円と続いた。



業種別では33業種中30業種が下落し、上昇は水産・農林業、鉱業、陸運業の3業種にとどまった。値下がり1位は輸送用機器で、以下、銀行業、卸売業、電気機器、金属製品、保険業と並んだ。



株探ニュース

