26日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数148、値下がり銘柄数426と、値下がりが優勢だった。



個別ではジェリービーンズグループ<3070>がストップ高。アイリッジ<3917>、Ｋａｉｚｅｎ Ｐｌａｔｆｏｒｍ<4170>は一時ストップ高と値を飛ばした。ＳＡＡＦホールディングス<1447>、マテリアルグループ<156A>、ハンモック<173A>、アールプランナー<2983>、ティーケーピー<3479>など14銘柄は昨年来高値を更新。ＰｏｓｔＰｒｉｍｅ<198A>、アーキテクツ・スタジオ・ジャパン<6085>、ＶＡＬＵＥＮＥＸ<4422>、東京通信グループ<7359>、ＷＯＬＶＥＳ ＨＡＮＤ<194A>は値上がり率上位に買われた。



一方、コージンバイオ<177A>、グランディーズ<3261>、リップス<373A>、日本情報クリエイト<4054>、ユーソナー<431A>など8銘柄が昨年来安値を更新。グリーンモンスター<157A>、豆蔵<202A>、オンコリスバイオファーマ<4588>、ＧＲＣＳ<9250>、キッズウェル・バイオ<4584>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

