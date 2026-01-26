ETF売買動向＝26日大引け、全銘柄の合計売買代金5337億円 ETF売買動向＝26日大引け、全銘柄の合計売買代金5337億円

26日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前週末比71.0％増の5337億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同72.1％増の3179億円だった。



個別ではＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 銀上場投資信託 <1673> 、ステート・ストリート ゴールド（為替ヘッジあり） <448A> 、グローバルＸ メタルビジネス－日本株式 <2646> 、ＳＢＩ サウジアラビア株式上場投信 <273A> 、グローバルＸ ゴールド ＥＴＦ（為替ヘッジあり） <424A> など19銘柄が新高値。上場インデックスファンド豪州国債（為替ヘッジあり） <2843> 、東証ＲＥＩＴ物流フォーカスＥＴＦ <489A> 、ｉシェアーズ 米国債２０年超 プレミアム <453A> 、ＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩ・ベア <2034> 、上場インデックスファンドＳ＆Ｐ インバース <2240> など6銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きでは投資家経営者一心同体ＥＴＦ <2082> が4.19％高と大幅な上昇。



一方、ｉＦｒｅｅＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００（ヘッジなし） <2247> は7.51％安、グローバルＸ 半導体 ＥＴＦ <2243> は4.25％安、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ野村ＡＩビジネス７０ <2067> は4.08％安、グローバルＸ チャイナＥＶ＆バッテリー <2254> は4.05％安、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ日本株配当貴族 <2065> は3.92％安と大幅に下落した。



日経平均株価が961円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金2094億8300万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日の平均売買代金1455億5100万円を大きく上回る活況となった。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が272億3300万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が200億1400万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が162億4700万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が115億2600万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が113億7900万円の売買代金となった。



