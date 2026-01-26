【福フェス】マルシィ、地元・福岡の温かさに喜び みずほPayPayドームでのフェスに「特別な時間」
音楽フェス『FUKUOKA MUSIC FES.2026 supported by Olive』（福フェス）の2日目が25日、みずほPayPayドーム福岡で開催。3ピースバンドのマルシィが登場した。
【ライブ写真】『福フェス』2日目にパフォーマンスを披露したアーティストたち
福岡県出身の3人。年末年始は多忙だったそうで吉田右京（ボーカル＆ギター）が今年初の福岡になったことを報告。「ただいま〜」と声を掛けると「おかえり〜」と返ってきていた。地元ならではのやり取りに「すごいね。福フェスならではの福岡をめちゃくちゃ感じています。ありがとうございます。僕たちは福岡県出身でみずほPayPayドームに立つのは不思議な気持ちもあるし、特別な時間だなと思っています」としみじみ。「あなたに届くように全力で歌います」と心温まる歌声を響かせた。今年で2度目の出演で「来年も帰ってきたいです！」と願っていた。
『福フェス』は、福岡ソフトバンクホークス、スペースシャワーエンタテインメントプロデューシング、BEAMSの3社がプロデュースする音楽フェス。今年で5回目となり、新春の福岡を彩る定番フェスとなっている。
また、福フェスの5回目の開催を記念した“福フェス5th ANNIVERSARY企画”の一環として、24日公演の終演後に「“福フェス5th 企画”DJ LIVE〜AFTER PARTY〜」が行われた。
■FUKUOKA MUSIC FES.2026 supported by Olive出演アーティスト
【DAY1：1月24日】
・THE ORAL CIGARETTES
・coldrain
・櫻坂46
・Chevon
・Novelbright
・ハルカミライ
・PEOPLE 1
・04 Limited Sazabys
・BLUE ENCOUNT
・HEY-SMITH
・マキシマム ザ ホルモン
・MAN WITH A MISSION
・“福フェス5th企画”DJ LIVE〜AFTER PARTY〜 てんぷらDJアゲまさ a.k.a. 小野武正（KEYTALK ／ Alaska Jam）
GUEST ARTIST：田邊駿一（BLUE ENCOUNT）・寺中友将（KEYTALK）
【DAY2：1月25日】
・ano
・[Alexandros]
・キタニタツヤ
・CUTIE STREET
・Creepy Nuts
・クリープハイプ
・go!go!vanillas
・sumika
・This is LAST
・My Hair is Bad
・マルシィ
・RIP SLYME
