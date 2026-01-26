英国のヘンリー王子（41）とメーガン妃（44）夫妻が現地時間24日、米ユタ州ソルトレークシティーで開催中のサンダンス映画祭にサプライズ登場した。

夫妻で立ち上げた製作会社アーチウェル・プロダクションが参加した、ガールズスカウトのクッキー販売シーズンを舞台に少女4人の成長を描いたドキュメンタリー映画「クッキー・クイーンズ」のワールドプレミアに出席するため現地入り。ローズ・ワグナー・パフォーミング・アーツ・センターで行われた特別上映会に出席した後、祝賀会イベントにも姿を見せ、映画祭の創設者で俳優の故ロバート・レッドフォードさんの娘エイミー・レッドフォードさんや映画祭のディレクターを務めるユージーン・フェルナンデス氏らと対面し、写真撮影にも応じた。

翌25日にもそろってプレミア上映会に姿を見せ、妃はレッドカーペットでインタビューに応じ、ガールスカウトに参加していた自身の少女時代を振り返って懐かしむ場面もあった。「私もかつてガールスカウトの一員でしたし、母はリーダーを務めていました。ですから、この作品には特別な親近感を抱いています」と話し、家族の伝統をリリベット王女が引き継ぐ可能性にも言及。珍しく、4歳の愛娘について公の場で発言して話題となっている。（千歳香奈子）