1月23日に放送された『探偵！ナイトスクープ』（ABCテレビ）の内容が物議を醸して数日。その余波はいまだに続き、新たな動きが出ている。

「同日の放送回では、広島県に住む6人兄弟の小学6年生の長男から届いたSOSを放送。両親が仕事の時には、日々兄弟の世話や、ご飯の準備、洗濯物の片付けなどの家事を担当しているといい、“長男を代わってほしい”という依頼でした。探偵を務めたお笑い芸人・霜降り明星のせいやさんが家に訪問し、長男に代わって家事全般を担う様子が放送されました」（テレビ局関係者）

“1日だけでもいいので次男になりたい”そんな悲痛な思いを届けたオンエアは、放送後から物議を醸した。両親の代わりに友達と遊ぶ暇もなく家のことを肩代わりする長男の様子に“ヤングケアラー”ではないかとの声が多数上がり、SNS上で賛否が巻き起こっていた。

しかし、放送から2日が経過した25日、事態は新たな局面を迎える。

「同番組は、リアルタイムでは関東以外での放送となっており、その後TVerにアップされ全国でも見ることができるようになっています。今回もこれまで同様に、放送後にはTVerにオンエアした内容がアップされていましたが、25日には削除。《配信中のエピソードはありません》と表示されており、視聴することができなくなっているのです」

SNSでは、同番組出演した家族のSNSの特定や、過去の投稿内容などが切り取られ批判の的に。当家族の母親も、自身のInstagramのストーリーズで世間の声に反論するなど、その影響は広がっていた。その止まらぬ余波を受けて“削除する”という苦渋の決断に至ったのだろう。

「ABCテレビは、同番組の公式サイトで異例の声明を発表。『当該放送をめぐり、取材対象者やご家族に対して、SNS等で強い批判や誹謗（ひぼう）中傷が広がっている状況を重く受け止めています』とした上で、『取材対象者やご家族への誹謗中傷、詮索や接触は厳にお止めいただくようお願い申し上げます』と訴えました。また、ヤングケアラーや、家族の在り方について、番組としての認識も表明しています。

SNSでは現在、批判にとどまらず、児童相談所に通報したという声なども集まっています。声明を出してもなお、以前よりも状況はヒートアップしているようです」（前出・テレビ局関係者）

燃え上がった火が消える日は来るのだろうか。