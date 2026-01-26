長男騒動のさなか、ヴィクトリア・ベッカムがスパイス・ガールズのメンバーと再会 夫デヴィッドも喜びのコメント
長男ブルックリン・ベッカムとの確執が伝えれる中、ヴィクトリア・ベッカムが1990年代にセンセーションを巻き起こしたガールズ・グループのメンバーと再会を果たした模様。再会ショットには、夫のデヴィッドから喜びのコメントも寄せられている。
【写真】ヴィクトリア・ベッカム、スパイス・ガールズのメンバーと笑顔の再会ショット
先週末、“ベイビー・スパイス”の愛称で親しまれたエマ・バンドンの50歳の誕生日を祝うため、スパイス・ガールズ5人のメンバーのうち、ヴィクトリアとエマ、ジンジャー・スパイスことジェリ・ハリウェル、スポーティー・スパイスことメラニー・Cの4人が集結したという。ヴィクトリアがインスタグラムにて、「最高に美しい魂の持ち主、エマ、誕生日おめでとう。ジェリ、メラニー、大好きよ」とキャプションを添え、4人で写る写真を公開した。
折しもヴィクトリアは、不仲が伝えられる長男ブルックリンがインスタグラムで「人生の大半を支配されてきた」「和解を望んでいない」と告白。また、妻ニコラ・ペルツとの結婚式でヴィクトリアがファーストダンスを奪い、「不適切な」ダンスのせいで「不快で屈辱的な思いをした」と訴えたことで、大きな注目を集めている最中だ。
そんな中での懐かしいメンバーとの再会に、夫デヴィッドが「幸せな気持ちになった。ファンも絶対に喜んでいると思う」とハートの絵文字を添えてコメント。ファンからも「皆大好き。不在のメル・Bも大好きだし、デヴィッドやあなたの家族も大好き。デヴィッド＆ヴィクトリアの味方だよ」「皆がそろった姿を見られてうれしいです！」「ヴィクトリアは皆に愛されているし、私たち皆がサポートしてる」「皆が集まる姿を見られてうれしい。沢山の愛を」「最高の写真。皆すごくゴージャス」「12歳で初めてポスターを貼って以来最高の写真」など、多くのコメントが寄せられている。
引用：「ヴィクトリア・ベッカム」インスタグラム（＠victoriabeckham）
