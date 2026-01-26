『ズートピア２』、待望の3D版4D上映が決定 入場者プレゼント第6弾は日本限定の描き下ろしアートボード
ディズニー・アニメーションの映画『ズートピア２』が興行収入135億円を突破し、連続1位最長記録更新となる8週連続No.1を達成した。このメガヒットを記念して3D版4D上映が決定し、“飛び出す”映像も到着。さらに、入場者プレゼント第6弾は、日本限定の描き下ろしアートボードに決定した。
【動画】『ズートピア２』から“飛び出す”映像が公開
本作は、“もふもふなのに深いメッセージ”で社会現象を巻き起こしたディズニー映画『ズートピア』の最新作。動物たちが人間のように暮らし、誰もが何にでもなれる楽園＜ズートピア＞を舞台に、ドラマチックでミステリアスな物語を描く。
憧れの警察官として再びバディを組むこととなった、頑張り屋なウサギ初の警察官・ジュディ（上戸彩）と、皮肉屋だけど根はやさしいキツネのニック（森川智之）。ある日、100年ぶりに街にヘビが現れたことをきっかけに、ふたりはズートピア誕生の裏に隠された“驚くべき秘密”に迫っていく──。
日本国内では、公開8週目の週末興行収入ランキングでもNo.1の座を獲得し、ついに自身の最長記録を更新。さらに、動員995万6957人、国内興行収入135億7169万7332円（1月25日時点）を記録し、社会現象的大ヒットとなった『アナと雪の女王２』（133.7億円）を突破する快挙を達成した。日本公開の洋画アニメーションとしても歴代3位の成績となり、まさに“記録を塗り替え続ける超メガヒット”として、その勢いはとどまるところを知らない。
このたび、大旋風を巻き起こしている本作をさらに盛り上げるべく、入場者プレゼント第6弾として「超メガヒット記念！日本限定・監督描き下ろしプレミアムアートボード（A5）」の配布が決定した。本特典は、監督バイロン・ハワードが日本への感謝を込め、日本限定で描き下ろしたスペシャルアートを使用した、ここでしか手に入らない特別な1枚。ジュディとニックを中心に、本作から登場した新キャラクターのヘビのゲイリー、ビーバーのニブルズ、オオヤマネコのパウバートがぎゅっと寄り添うように集まった、思わず頬がゆるむ“可愛さ満点”のビジュアルが描かれている。ジュディとニックの愛らしい表情はもちろん、仲間たちの表情や空気感までが愛おしく、鑑賞後の余韻をそのまま手元に残してくれるような仕上がりとなっている。本プレゼントは1月31日より全国の劇場にて数量限定で配布予定だ。
さらに、2月6日より待望の3D版4D（4DX、MX4D）上映が決定した。あわせて解禁された告知映像では、本作の印象的なワンシーンが次々と映し出され、まるでズートピアの世界がスクリーンを飛び越えて迫ってくるかのような楽しさが満載。3Dで味わう奥行きに加え、4Dならではの揺れや水しぶきといった演出により、まるでズートピアの世界に入り込んだような没入感を体験できること間違いなしだ。また、3D版4D上映限定の先着入場者プレゼントとして、3Dメガネ用カスタム耳型ステッカーが2週連続で登場。第1弾の「メガネ用カスタム耳型ステッカー（ニック・バージョン）」は2月6日より、第2弾の「メガネ用カスタム耳型ステッカー（ジュディ・バージョン）」は2月13日より数量限定で配布開始予定だ。
アニメーション映画『ズートピア２』は公開中。
