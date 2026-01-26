アニメ『ドラゴンボール超』が最新の映像表現で刷新され『ビルス』として26年秋放送 超始動トレーラー解禁
1月25日に幕張メッセにて開催された『DRAGON BALL』40周年イヤーのクライマックスイベント「ドラゴンボール ゲンキダマツリ」の「新展開超発表！ゲンキダステージ Part2」にて、鳥山明さんが原作・ストーリー・キャラクターデザインを手掛けるアニメ『ドラゴンボール超（スーパー）』が『ドラゴンボール超（スーパー） ビルス』として新たに始動することを発表された。2026年秋よりフジテレビにて放送される。併せて、本作の超（スーパー）始動トレーラー、超（スーパー）始動ビジュアルが公開された。
【動画】26年秋放送へ 『ドラゴンボール超 ビルス』超始動トレーラー
鳥山明さんによる世界的大人気漫画作品『DRAGON BALL』（ドラゴンボール）。テレビアニメ・映画・ゲームなどさまざまなメディアミックスでファンを魅了しながら、モンスタータイトルとして全世界で桁外れの人気を誇っている。
『ドラゴンボール超 ビルス』は数年前から進めてきたプロジェクトで、アニメ『ドラゴンボール超』の“エンハンスド版”となる作品。“強化”や“向上”などの意味を持つ“エンハンスド”の名の通り、最新の映像表現によってバトルシーンをはじめとしたあらゆるシーンの迫力と臨場感を向上、鳥山さんの原案と世界観をより忠実且つ緻密に再現し、納得のクオリティを備えた“エンハンスド版”として放送される。
『ドラゴンボール超 ビルス』では、大幅な新規カットの追加やカットの改修、全カットの再撮影、劇伴・効果音の追加を伴う新規ダビング、さらに物語の再構築を行った。最新の映像表現によってバトルシーンをはじめとしたあらゆるシーンのさらなる迫力と臨場感を向上、鳥山さんの原案と世界観をより忠実且つ精密に表現し、納得のクオリティを備えた正に“エンハンスド版”として放送される。
「新展開超発表！ゲンキダステージ Part2」には、孫悟空役の野沢雅子、破壊神ビルス役の山寺宏一、DRAGON BALLシリーズ エグゼクティブプロデューサー伊能昭夫氏が登壇。『ドラゴンボール超 ビルス』の放送が発表され、ステージでは野沢は大喜び。山寺も驚きを隠せない様子で本作の始動への喜びをたくさんの観客とともに分かち合った。
ステージでは『ドラゴンボール超 ビルス』の超始動トレーラーと超始動ビジュアルを公開。トレーラーは、長い眠りについている破壊神ビルスの姿からはじまる。かつてない力を持つビルスの襲来によって地球は消滅の危機に直面するが、地球を守るため、悟空たちはビルスに立ち向かう。
超（スーパー）サイヤ人ゴッドとなった悟空とビルスの宇宙を揺るがす超絶バトルの行方は―？ 破壊神ビルス、悟空だけでなく、ベジータやウイス、悟空の仲間たちが、エンハンスされた映像を通して描かれ、手に汗握る展開が待ち受けていることを感じさせるものとなっている。
ビジュアルには宇宙と地球を背景に、破壊神ビルスの姿と悟空の姿が描かれている。また、超始動ビジュアルを使用した『ドラゴンボール超 ビルス』の公式サイトも新たにオープンした。
『ドラゴンボール超 ビルス』は、フジテレビにて2026年秋より放送予定。
