ロックバンド「ＭＹ ＦＩＲＳＴ ＳＴＯＲＹ」のボーカル・Ｈｉｒｏが２５日に３２歳の誕生日を迎え、メンバーや妻から祝福された。

「ＭＹ ＦＩＲＳＴ ＳＴＯＲＹ」のベース・Ｎｏｂはインスタグラムのストーリーズで「ヒロキおめでと〜！！ 良き日でした」とつづり、メンバーやＨｉｒｏの妻で女優の山本舞香らとお祝いする様子をアップした。

一方、山本も自身のインスタグラムで「Ｈａｐｐｙ ３２ｎｄ Ｂｉｒｔｈｄａｙ． ＠ｈｉｒｏ＿ｍｆｓ＿ｏｆｆｉｃｉａｌ」と祝福し、幼少期の写真を投稿。

さらにストーリーズで２人の写真などがプリントされた黒いバースデーケーキをアップ。「写真は送ってと言われたので、私が選びました。お店で真っ黒のケーキが出てきて寛樹とイメージがかけ離れていてびっくりしました。が、メンバーもいい写真と喜んでいたので良かったです。これはクレームではありません。いつもありがとうな」と説明した。

Ｈｉｒｏは森進一、森昌子元夫婦（２００５年に離婚）の三男。３兄弟で、長男はロックバンド「ＯＮＥ ＯＫ ＲＯＣＫ」のボーカル・Ｔａｋａの音楽一家。２０２４年１０月に山本との結婚を発表した。