Ｎｏｂのインスタグラム（＠ｍｙｆｉｒｓｔｓｔｏｒｙ．ｎｏｂ）より

写真拡大

　ロックバンド「ＭＹ　ＦＩＲＳＴ　ＳＴＯＲＹ」のボーカル・Ｈｉｒｏが２５日に３２歳の誕生日を迎え、メンバーや妻から祝福された。

　「ＭＹ　ＦＩＲＳＴ　ＳＴＯＲＹ」のベース・Ｎｏｂはインスタグラムのストーリーズで「ヒロキおめでと〜！！　良き日でした」とつづり、メンバーやＨｉｒｏの妻で女優の山本舞香らとお祝いする様子をアップした。

　一方、山本も自身のインスタグラムで「Ｈａｐｐｙ　３２ｎｄ　Ｂｉｒｔｈｄａｙ．　＠ｈｉｒｏ＿ｍｆｓ＿ｏｆｆｉｃｉａｌ」と祝福し、幼少期の写真を投稿。

　さらにストーリーズで２人の写真などがプリントされた黒いバースデーケーキをアップ。「写真は送ってと言われたので、私が選びました。お店で真っ黒のケーキが出てきて寛樹とイメージがかけ離れていてびっくりしました。が、メンバーもいい写真と喜んでいたので良かったです。これはクレームではありません。いつもありがとうな」と説明した。

　Ｈｉｒｏは森進一、森昌子元夫婦（２００５年に離婚）の三男。３兄弟で、長男はロックバンド「ＯＮＥ　ＯＫ　ＲＯＣＫ」のボーカル・Ｔａｋａの音楽一家。２０２４年１０月に山本との結婚を発表した。