2026年1月25日（日）、名古屋COMTEC PORTBASEにて、O-STARグループ総出演による大型アイドルフェス＜O-STAR FES＞が開催され、名古屋アイドルシーンの層の厚さと熱量を体感できる一日となった。

本イベントは「光の舞台に紡ぐ 星、瞬く出会いの奇跡」をコンセプトに、O-STARが手がける所属グループを軸に、名古屋を代表するトップアイドルから次世代を担う注目ユニットまで、総勢20組超が出演する特別企画だ。会場には多くのアイドルファンが詰めかけ、分刻みで展開されるタイムスケジュールのもと、長時間にわたって濃密なライブが繰り広げられた。

フェスのオープニングを飾ったのは O-STAR ALLSTARS。祝祭感あふれる華やかなステージで一気に会場の空気を掴み、続く O-STAR研究生 がフレッシュなパフォーマンスで勢いを加速させた。

O-STAR ALLSTARS

O-STAR研究生

その後も、スプラウト学園名古屋、逆転ねこぱんちっ！、Ｏ₂、絶望キネマ、アクリム、めっ！など、世界観も音楽性も異なるグループが次々と登場。各ユニットが持ち時間を最大限に活かし、それぞれの個性を鮮明に打ち出していく構成で、フロアの熱量は時間とともに高まり続けた。

Ｏ₂

アクリム

中盤以降は、Bellemule from 電音部、Genesis Girl、マザリ、Beloved、アイドルは下剋上、テンシンランマンといった話題性・実力ともに兼ね備えたグループが続々と登場。中でもGenesis Girl は、重厚なサウンドと鋭いパフォーマンスで会場の空気を一変させ、フェスの中でもひときわ強い存在感を放った。

アイドルは下剋上

Genesis Girl

またSophià la Modeのステージは、この日が大型新人アイドルとしてのプレデビュー公演という重要な節目でありながら、すでに完成形を思わせる高いクオリティを披露。@JAMプロデューサー橋元恵一が総合プロデュースを手がけるグループとして、楽曲・ビジュアル・パフォーマンスが高次元で融合した洗練された世界観と表現力で会場に強いインパクトを残した。2月6日（金）には東京・新宿ReNYにてデビューワンマンライブ（本デビュー）を控えており、同日には媒体関係者向けレセプションも開催予定。この日のステージは、その本格始動を強く印象づける内容となった。

Sophià la Mode

終盤には、手羽先センセーション、ジエメイ、THE ENCORE、OS☆U、君に、胸キュン。が登場し、会場の盛り上がりは最高潮に。

OS☆U

そして大トリを務めたのは SKE48。長年にわたり第一線で活躍してきた圧倒的な存在感と完成度の高いライブパフォーマンスで、フェス全体を堂々と締めくくった。なおSKE48は物販・特典会を行わず、ライブパフォーマンスのみによる出演という形で、純粋なステージ力を示した点も印象的だった。

SKE48

約6時間半にわたって開催された「O-STAR FES」は、単なる合同ライブの枠を超え、名古屋から生まれるアイドル文化の多様性と次世代への広がりを明確に示すイベントとなった。

＜Sophià la Mode デビューワンマンライブ（本デビュー）＞ 2026年2月6日（金）

＠新宿ReNY

開場 18:00 ／ 開演 19:00

チケット：https://ticketdive.com/event/SophialaMode0001

第一弾シングル「Sophià la Mode」

2026年1月28日（水）配信スタート

配信：https://big-up.style/BdLCN40zLG

◆O-STARオフィシャルサイト