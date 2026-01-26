東京GB×ヴォレアス

バレーボール男子SVリーグは25日、国立代々木競技場第二体育館で東京グレートベアーズ対ヴォレアス北海道戦を行い、3-2で北海道が勝利した。この試合にはマルチに活躍する女性有名人が始球式に登場。ファンを驚かせている。

サーブで行うバレーの始球式。現れたのは舞台、声優など広い分野で活動する平野綾だった。「AYA」と書かれた東京のユニホームをまといコートへ。見事サーブを相手コートに打ち込むと、場内も拍手に包まれた。平野は飛び跳ねて喜び、選手とハイタッチをかわした。

声優として「涼宮ハルヒの憂鬱」で一世を風靡した平野。ハーフタイムには「God knows」を歌った。観客やネット上の視聴者も突然の人気歌手の登場に騒然。仰天のコメントがXに書き込まれた。

「美人で声可愛い人いるな〜って思ってたら平野綾さんだった」

「格好良くて泣きそうだった…！！」

「世代的に爆上がり」

「エンドラインから一発で決めててすごい」

「アニメ無知でも知ってる曲歌ってて可愛かった」

平野は昨年に続く2年連続の始球式だった。東京と北海道は2連戦を行い1勝1敗。東京は6位、北海道は9位としている。



（THE ANSWER編集部）