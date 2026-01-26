¡Ö¥¢¥ë¥Þ¥²¥É¥ó¡×¤ÏÓÒÅÇ¤·¤Ê¤¬¤é¤Î»£±Æ¤À¤Ã¤¿¡ª¥Ù¥ó¡¦¥¢¥Õ¥ì¥Ã¥¯¤¬¹ðÇò¡¡´ÆÆÄ¤â¾µÃÎ¡Ö¤À¤«¤é¤³¤½¤¢¤Î±éµ»¡×
¡¡ÇÐÍ¥¥Ù¥ó¡¦¥¢¥Õ¥ì¥Ã¥¯¤¬¡¢±Ç²è¡Ö¥¢¥ë¥Þ¥²¥É¥ó¡×¡Ê1998Ç¯¡Ë¤Î»£±ÆÃæ¡¢¥«¥Ã¥È¤Î¹ç´Ö¤ËÓÒÅÇ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¶¦±é¼Ô¤Î¥Ö¥ëー¥¹¡¦¥¦¥£¥ê¥¹¤È»£±ÆÃæ¡¢¿©ÃæÆÇ¤ËØí¤ê¥»¥Ã¥È¤ÇÓÒÅÇ¤¹¤ë±©ÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û70ºÐ¡¢¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þー¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¢¥ë¥Þ¥²¥É¥ó¡×¼ç±é¤Î¥Ö¥ëー¥¹¡¦¥¦¥£¥ê¥¹
¡¡¥Ù¥ó¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¶É¡ÖFox 32 Chicago¡×¤Î¼èºà¤Ë¡Ö¤¢¤Î¥·ー¥ó¡Ê¾®ÏÇÀ±¤Î¾å¤Ç¤Î¥Ö¥ëー¥¹±é¤¸¤ë¥Ï¥êー¤È¤ÎÊÌ¤ì¤Î¥·ー¥ó¡Ë¤ò»£±Æ¤·¤¿»þ¡¢ËÍ¤Ï¿©ÃæÆÇ¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡£Åö»þ¤Ï¤Þ¤À·Ð¸³¤¬Àõ¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¡Øº£Æü¤ÏÂÎÄ´¤¬°¤¤¤«¤é»Å»ö¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÅÅÏÃ°ìËÜ¤ÇºÑ¤Þ¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ø¹Ô¤«¤Ê¤¤ã¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¤À¤«¤é¸½¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤ÆÊ¸»úÄÌ¤ê¡¢¿ÍÀ¸¤ÇÍ£°ì¤Î¤³¤È¤À¤±¤É¡¢¥Æ¥¤¥¯¤Î¹ç´Ö¤ËÓÒÅÇ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥´¥ßÈ¢¤¬ÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¤½¤³¤ËÅÇ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡£¤ª¤½¤é¤¯¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¥·ー¥ó¤Ï¤è¤êÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡×¤È¡È¶ì¤·¤ß¡É¤¬¥ê¥¢¥ë¤À¤Ã¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ö¥ëー¥¹¤ÎÂ¾¡¢¥Ó¥êー¡¦¥Ü¥Ö¡¦¥½ー¥ó¥È¥ó¡¢¥ê¥ô¡¦¥¿¥¤¥éー¡¢¥¹¥Æ¥£ー¥ô¡¦¥Ö¥·¥§¥ß¤é¤È¶¦±é¤·¤¿Æ±ºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Ù¥ó¤Ï¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¼Â¤ÏºòÌë¡ØRip/¥ê¥Ã¥×¡Ù¡Ê¼«¿È¤¬½Ð±é¡¢À½ºî¤òÌ³¤á¤¿±Ç²è¡Ë¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¤Ç¥¹¥Æ¥£ー¥ô¡¦¥Ö¥·¥§¥ß¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¤¢¤Î±Ç²è¤ò²û¤«¤·¤ß¤Ä¤Ä¡¢ºÇ¤â´ñÌ¯¤Ç¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£ÁÇÀ²¤é¤·¤¯¡¢ÉÔ²Ä»×µÄ¤Ç¡¢ÊÌÀ¤³¦¤Î¤è¤¦¤Ê±Ç²èÂÎ¸³¤À¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¡×
¡¡¤½¤ó¤Ê¥Ù¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥¢¥ë¥Þ¥²¥É¥ó¡×¤Î¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Ù¥¤´ÆÆÄ¤ÏºòÇ¯¡¢»£±ÆÃæ¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦ÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¤¢¤Î±Ç²è¤ÏËÜÅö¤ËºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤ë¤Ç¥µ¥Þー¥¥ã¥ó¥×¤Ç¡¢»ä¤¬¥«¥¦¥ó¥»¥éー¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¹ó¤¤°¤µ¤ò¤·¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡£ÀµÄ¾¤Ë¸À¤ª¤¦¡£¥Ù¥ó¡¦¥¢¥Õ¥ì¥Ã¥¯¤Î²£¤Ë¤Ï3¥¬¥í¥ó¤Î¥Ú¥ó¥¥Ð¥±¥Ä¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¡£Èà¤Ï°ßÄ²±ê¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢µ¤Ê¬¤â¸«¤¿ÌÜ¤âºÇ°¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÅÇ¤µ¤¤ÈÆ®¤¤¤Ê¤¬¤é¤¢¤Î¥·ー¥ó¤ò¤³¤Ê¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»£±Æ¤òÂ³¤±¤¿¤ó¤À¡£Èà¤Î±éµ»¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£°ßÄ²±ê¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤¢¤Î±éµ»¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤Í¡×¤È¥Ù¥ó¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡¥Ù¥ó¤ÈÌÁÍ§¥Þ¥Ã¥È¡¦¥Ç¥¤¥â¥ó¤¬ºÆ¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢¥¹¥Æ¥£ー¥ô¡¦¥Ö¥·¥§¥ß¤È¤â¶¦±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ºÇ¿·±Ç²è¡ÖRip/¥ê¥Ã¥×¡×¤Ï¡¢¸½ºßNetflix¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¤À¡£
¡ÊBANG Media International¡¿¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹¡Ë