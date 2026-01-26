韓国の李在明（イ・ジェミョン）政権が、公論化を理由に中断していた新規原子力発電所2基を、計画通り建設することにした。韓国政府は人工知能（AI）による電力需要などに押される形で原発建設を最終決定したが、公論化をめぐり時間だけを浪費したとの批判も免れない見通しだ。

金星煥（キム・ソンファン）気候エネルギー環境部長官は26日、政府世宗（セジョン）庁舎でブリーフィングを行い、「第11次電力需給基本計画の新規原発2基の建設は、計画通り推進する」と明らかにした。金長官は「電力分野の炭素削減のためには、石炭・液化天然ガス（LNG）発電を減らす必要があるため、再生可能エネルギーと原発中心の電力運営が必要だ」と説明した。

政府は、昨年2月に確定した第11次電力需給基本計画に、総2.8ギガワット（GW）規模の大型原発2基を2037年と2038年に建設し、2035年までに小型モジュール原子炉（SMR・0.7GW）を建設する計画を反映させていた。ところが、李在明政権発足後、新規原発に対する国民世論の収集手続きが不十分だとして、討論会や世論調査などの公論化手続きを経て、新規原発建設の可否を改めて決定するとしていた。

人工知能（AI）や半導体など先端産業に安定的に電力を供給するためには原発が必要だという現実的な判断も作用した。金長官は今月7日、「望ましいエネルギーミックス」第2次討論会で、「韓国は半導体など重要な産業を多く抱えており、電力を安定的に運営しなければならない」とし、「できることなら全電力を再生可能エネルギーだけで賄えればよいが、電力を安定的に供給しなければならない現実を考えると、そうするのは容易ではない」と述べた。

国民世論も原発賛成の声が強かった。政府が韓国ギャラップとリアルメーターなどを通じ、1月12日から16日にかけて国民3024人を対象に実施した世論調査では、新規原発建設に賛成する世論が69.6％（韓国ギャラップ）に達した。原発が必要だとする回答も89.5％（ギャラップ）まで集計された。

政府が新規原発建設を確定したことで、韓国水力原子力も敷地公募など関連手続きを開始する計画だ。約5〜6カ月間の敷地評価・選定過程などを経た後、2030年代初めに建設許可を取得し、2037年・2038年の竣工を目標とする。これに先立ち、韓国水力原子力は業務報告の際、「政府の政策方向および政策討論会・世論調査の結果に基づき、大型原発2基とSMR1基など、新規原発計3基の建設敷地確保を適時に推進する」としていた。

政府は原発建設計画を確定したが、公論化手続きを理由に時間を浪費したとの批判も避けられない見通しだ。第11次電力需給基本計画上、大型原発の建設期間は13年11カ月水準とされている。今すぐ敷地が選定されたとしても、2037年竣工を目標とするには、すでに厳しい日程だ。当初、韓国水力原子力は昨年2月以降に敷地選定手続きに入り、年末ごろに最終敷地選定結果を発表する予定だった。

政府は現在策定中の第12次電力需給基本計画に、AIや電気自動車拡大などに伴う電化需要を予測し、再生可能エネルギーや原発などの発電比重などを盛り込む計画だ。韓国原子力学会は23日、「原発建設に要する期間を考慮すると、2040年以降の電力需給の空白を防ぐためには、現在準備中の第12次電力需給基本計画に追加の新規原発建設計画を反映させる必要がある」と明らかにした。