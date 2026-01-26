講談社から、東京ディズニーリゾートの最新情報が満載の月刊誌『ディズニーファン 2026年3月号』が登場！

東京ディズニーシー25周年イベントの詳細や、東京ディズニーランドで開催中の「ミニーのファンダーランド」など、パークの熱い情報がたっぷりと詰め込まれています。

寒い季節もホットに楽しめるディズニー情報をお届けする一冊となっています。

講談社「ディズニーファン 2026年3月号」

価格：1200円

発売日：2026年1月28日

販売店舗：Amazon 他

発行：講談社

今号では、2026年4月15日から始まる「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」の詳細情報が凝縮して掲載されています。

また、東京ディズニーランドで開催中の「ディズニー・パルパルーザ」第5弾「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”」の情報も満載。

エンターテイメントプログラムをはじめ、デコレーションやメニューなど、見どころが余すことなく紹介されています。

特別付録「バレンタインスペシャル OSHIKATSU CARD」

今号には、スペシャル企画として「バレンタインスペシャル OSHIKATSU CARD」が付録としてついてきます。

Q-pot.のディズニーアイテムやアートを使用した、編集部オリジナルのカードが6枚セットになっています。

誌面では、このカードを使った「推し活ポーチ＆ケース」の紹介や、Q-pot.のデザイナーであるワカマツ タダアキさんのインタビューも掲載されています。

スペシャル企画「パークチケット＆グッズプレゼント」

東京ディズニーリゾートのパークチケットや、編集部おすすめのパークグッズが抽選で当たるプレゼント企画も実施されます。

今回のおすすめグッズとして、「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”」のスペシャルグッズがラインナップされています。

東京ディズニーシー「ダンス・ザ・グローブ！」

東京ディズニーシー25周年の記念イベントスタートを前に、1月からウォーターフロントパークでいち早くスタートした新しいステージショー「ダンス・ザ・グローブ！」が誌上でレポートされています。

心が躍りだす世界のダンスと音楽の祭典の様子を、写真とともに詳しく楽しむことができます。

東京ディズニーランド「ミニーのファンダーランド」

東京ディズニーランドで開催中の「ディズニー・パルパルーザ」第5弾、「ミニーのファンダーランド」の現地レポートも掲載されています。

「ミニー＠ファンダーランド」で盛り上がるパークの様子や、朝から晩までミニーと一緒に過ごせる魅力が紹介されています。

夜の環境演出「ファンダーナイト」

夜に楽しめる「ファンダーナイト」の情報もたっぷりと掲載。

シンデレラ城などがミニーらしいポップでキュートな世界観に染まる、夜ならではの演出情報も必見です。

ダッフィー＆フレンズ特集

東京ディズニーシーからは、「ダッフィー＆フレンズのハートフェルト・レターズ・オブ・フレンドシップ」でにぎわうパークの様子がレポートされています。

また、「ダッフィー＆フレンズ20周年：カラフルハピネス」のフィナーレの盛り上がりもあわせて紹介されています。

「クラブマウスビート」ベストショット

その他のパーク特集として、編集部が選んだ「クラブマウスビート」のベストショットも掲載。

ショーの魅力的な瞬間が切り取られた、ファン必見のページとなっています。

このほか、パークで体験できる「ディズニーストーリービヨンド」第3弾として、パラッツォ・カナルを舞台にした物語を楽しむ特集など、読み応えのある内容となっています。

講談社「ディズニーファン 2026年3月号」の紹介でした。

