¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ø¤Î»×¤¤¤¬¶¯¤¤Áª¼ê¡×°æÃ¼´ÆÆÄ¤¬¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï1Ç¯ÌÜ¤ÎÂ¼¾å½¡Î´¤Ë´üÂÔ¹þ¤á¤ë¡¡Æ±¤¸¤¯³¤¤òÅÏ¤ë²¬ËÜÏÂ¿¿¤âÁª½Ð
3·î¤ÎWBC(¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯)¤Ë¸þ¤±¤¿ÆüËÜÂåÉ½»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÄÉ²ÃÁª¼ê¤¬26Æü¤ËÈ¯É½¡£²¬ËÜÏÂ¿¿Áª¼ê¤ÈÂ¼¾å½¡Î´Áª¼ê¤Î¿·¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¥á¥¸¥ã¡¼¤ËÄ©Àï¤¹¤ë2¿Í¤â2Âç²ñÏ¢Â³¤ÇÁª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
µð¿Í¤Ç¤Î11Ç¯´Ö¤ÇÄÌ»»248ËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¤·¤¿²¬ËÜÁª¼ê¤È¥ä¥¯¥ë¥È¤Ç¤Î8Ç¯´Ö¤Ç246ËÜÎÝÂÇ¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤¿Â¼¾åÁª¼ê¡£¤¤¤º¤ì¤â¥ª¥Õ¤Ë¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¤Æ²¬ËÜÁª¼ê¤¬¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡¢Â¼¾åÁª¼ê¤¬¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤ËÆþÃÄ¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¤Ï¥ª¥Õ¥¡¡¼¤·¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼µåÃÄ¤È¸ò¾ÄÃæ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö2¿Í¤ËÊ¹¤¤¤ÆWBC¤Ë½Ð¤¿¤¤¤È¡£¥á¥¸¥ã¡¼¤Î¸ò¾Ä¤â¤¦¤Þ¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤¤¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤Þ¤¿Á°²óÂç²ñ¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï1Ç¯ÌÜ¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿µÈÅÄÀµ¾°Áª¼ê¤ÎÌ¾¤òµó¤²¤Æ¡¢¡Ö¤½¤ÎÎ®¤ì¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤Î¤¬Á°²ó½Ð¤¿µÈÅÄÁª¼ê¡£¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Á°²óÂç²ñ¡¢Â¼¾åÁª¼ê¤Ï½øÈ×¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«²÷²»¤¬Ê¹¤«¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢½à·è¾¡¤Î¥á¥¥·¥³Àï¤Ç¤Ï¥µ¥è¥Ê¥é¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¡£·è¾¡¤Î¥¢¥á¥ê¥«Àï¤Ç¤â¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢Âç²ñÀ©ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£Â¼¾åÁª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÁ°²ó¤Î·Ð¸³¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯À¸¤¤ë¡£½é¤á¤Æ¤Ç¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¡¢º£²ó¤Ï¤¤¤¤¤â¤Î¤ò¤ß¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¤º¤Ã¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ø¤Î»×¤¤¤¬¶¯¤¤Áª¼ê¡£º£²ó¤ÏºÇ½é¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¦¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£