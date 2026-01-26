『CDTVライブ！ライブ！』3時間SP、きょう放送 出演者＆歌唱曲【一覧】
TBS系『CDTVライブ！ライブ！』3時間スペシャル（後7：00）が、きょう26日に放送される。
【動画】Mrs. GREEN APPLE「lulu.」の制作過程に密着した貴重映像＋ミュージックビデオ
日本レコード大賞3連覇という、バンドとしては史上初の快挙を達成するなど大躍進が止まらないMrs. GREEN APPLEが登場し、最新曲「lulu.」をフルサイズでテレビ初歌唱する。フェーズ3最初の新曲となる「lulu.」のパフォーマンスに注目が集まる。
miletは人気アニメのエンディングテーマとして書き下ろした最新曲「The Story of Us」、WEST.は2026年の1曲目となる新曲「愛執」をフルサイズテレビ初披露。そして、SUPER BEAVERはこの冬のスポーツシーンを熱く盛り上げる最新曲「生きがい」をフルサイズライブで魅せる。FRUITS ZIPPERはこれまでと一変した新ビジュアルで話題を呼んでいる新曲「君と目があったとき」、CUTIE STREETは時代を越えて愛される青春の象徴・プリクラの“あるある”を歌った最新曲「ぷりきゅきゅ」、新体制となったKANA-BOONはTikTokでバズを巻き起こしている話題曲「シルエット」、Da-iCEは結成15周年の幕開けを飾る最新曲「TERMINAL」、日向坂46は「恋がしたい」という願いを描いた最新曲「クリフハンガー」をフルサイズテレビ初披露する。
そして、山中柔太朗（M!LK）と高松アロハ（超特急 ※高＝はしごだか）のW主演映画から誕生した映画限定オリジナルユニット・鶴 and 亀が登場。映画主題歌としてhitomiの楽曲「LOVE 2000」をアレンジカバーでテレビ初披露。昨年プレデビューしてから大注目のSTARGLOWは最新曲「Star Wish」をフルサイズライブで魅せる。
2026年にアニバーサリーイヤーを迎える“周年アーティスト”が続々登場。メジャーデビュー5周年のM!LKは、「イイじゃん」と「好きすぎて滅！」を豪華メドレーで披露！ 今年20周年を迎えるFUNKY MONKEY BΛBY’Sは大ヒット曲「告白」、25周年の氣志團は「One Night Carnival」をライブ！ さらに、デビュー15周年のピコ太郎は、リリースから10周年を迎える大ヒット曲「PPAP(ペンパイナッポーアッポーペン)」、デビュー20周年イヤーを迎えたSEAMOは大人気曲「マタアイマショウ」、35周年の大事MANブラザーズ 立川俊之はミリオンヒットを記録した国民的応援歌「それが大事」を披露する。
■出演アーティスト・楽曲
WEST.「愛執」
KANA-BOON「シルエット」
氣志團「One Night Carnival」
CUTIE STREET「ぷりきゅきゅ」
SEAMO「マタアイマショウ」
SUPER BEAVER「生きがい」
STARGLOW「Star Wish」
大事MANブラザーズ 立川俊之「それが大事」
Da-iCE「TERMINAL」
鶴 and 亀「LOVE 2000」
ピコ太郎「PPAP(ペンパイナッポーアッポーペン)」
日向坂46「クリフハンガー」
FUNKY MONKEY BΛBY’S「告白」
FRUITS ZIPPER「君と目があったとき」
Mrs. GREEN APPLE「lulu.」
M!LK「イイじゃん〜好きすぎて滅！」
milet「The Story of Us」
