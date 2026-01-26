3月の第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で大会連覇を狙う侍ジャパンは26日、都内ホテルで井端弘和監督（50）が会見に臨み、先行発表の19選手以外の10選手を発表した。全チームの最終ロースターは、大会を運営するWBCIが日本時間2月6日に発表する予定だ。

中日・高橋宏斗投手（23）は前回23年大会に続き2大会連続の選出となった。侍ジャパンを通じ「WBC日本代表への選出、大変光栄に思います。日の丸を背負うことに責任を持ち戦っていきます。チームの勝利のために何ができるかを考え全力を尽くし、目一杯腕を振りたいと思います。そしてもう一度世界一をとれるように頑張ります！」と意気込みのコメントを発表した。

井端監督は高橋について「 MLBのボールを凄く操れているなというのと、日本のボールよりMLBの方が非常にコントロールが良かったというのでは期待はしてますし、しっかりキャンプ等で調整して、宮崎（合宿）に来てほしい」と期待感を口にした。

高橋は高卒3年目の20歳で代表に選ばれた前回、3試合に登板して3イニングを投げ3安打5奪三振1失点。決勝の米国戦では3番手で登板し、トラウト、ゴールドシュミットを連続三振に仕留めた。