＜大相撲初場所＞◇東京・両国国技館

【映像】“ただならぬ存在感”の着物姿の人物

25日、大相撲初場所の千秋楽で大関・安青錦（安治川）が優勝決定戦で前頭四枚目・熱海富士（伊勢ヶ濱）を首投げで退け、2場所連続Vを飾った。2006年夏場所の白鵬以来の新大関Vという偉大な記録を成し遂げた。一方、場所中は多くの著名人が観戦に訪れ注目を集めたが、中でもひと際、存在感を放つ着物姿の人物にファンがざわつく一コマがった。

問題のシーンは九日目、十両十枚目・風賢央（押尾川）と十両十三枚目・英乃海（木瀬）の一番でのこと。一度目の立ち合いは、英乃海がつっかけて二度目の立ち合い。今度は立ち遅れた英乃海に対して、風賢央が鋭く当たり、一気に英乃海を押し出して3勝目（6敗）を挙げた。敗れた英乃海は3勝6敗となった。

この白熱した取組の背景、向正面の席に座っていた“ただならぬ存在感”の人物とは、東京・代官山「アマランスラウンジ」のドラァグクイーンであるマダム・レジーヌさん。子どもの頃からの大相撲ファンで、かつては最高位・前頭筆頭の敷島（現・浦風親方）を熱心に応援し、現在は小結・若元春（荒汐）や、同郷・北海道出身の前頭筆頭・一山本（放駒）を推し力士に挙げる筋金入りの好角家だ。

レジーヌさんは2025年の一月場所や九月場所でもその姿が目撃されており、そのたびにネット上では「ちょ、客席になんかいる…」などと大きな話題を呼んでいた。

九日目もその圧倒的なオーラは健在で視聴者からは「髪すごい人来た」「貴族みたい」「気になってしゃあない」といった声が上がったほか、過去の話題を記憶しているファンからは「前にも話題になっていた」「ドラァグクイーンの方や」「客も相撲もおもろい」といった反響が続々寄せられた。

今場所は中日までに著名人が連日観戦に訪れ、初日のデヴィ夫人に始まり、三日目には俳優の高橋克実、四日目には女優の山口いづみ、五日目にはモデルの黒田知永子と作家の岩下尚史氏。さらに六日目には上地雄輔、中日には東貴博など豪華な顔ぶれが土俵際を彩っていた。なお、大相撲三月場所は8日（日）よりエディオンアリーナ大阪で開催される。（ABEMA／大相撲チャンネル）