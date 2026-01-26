Âè1²ó¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡ÙÅÐ¾ì¿ÍÊª¿¼·¡¤ê¡¡·ÄÊÔ
ÇÐÍ¥¤ÎÃçÌîÂÀ²ì¤µ¤ó¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë2026Ç¯¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¤ÎÊüÁ÷¤¬1·î4Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£2023Ç¯¤Î¡Ø¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¡Ù°ÊÍè3Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÀï¹ñÂç²Ï¡¢1996Ç¯¡Ø½¨µÈ¡Ù°ÊÍè30Ç¯¤Ö¤ê¤ËË¿Ã²È¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿Ë¿ÃÂç²Ï¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¤ÎÇÈ¤Ë¾è¤Ã¤«¤ê¡¢ÅÐ¾ì¤¹¤ë¿ÍÊª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼·¡¤ê¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦´ë²è¡£Âè1²óÌÜ¤ÏÉ®¼Ô¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ëµÈ²¬Î¤ÈÁ¤µ¤ó±é¤¸¤ë¡Ö·Ä¡×¡Ê¤Á¤«¡Ë¡£
·Ä¤Ï¾®°ìÏº¡Ê½¨Ä¹¡Ë¤ÎÀµ¼¼¤Ç¡¢»ü±À±¡¡Ê¤¸¤¦¤ó¤¤¤ó¡Ë¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤ÇÎò»Ë¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£·Ä¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ïº£ºî¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀßÄê¤Ç¡¢ÏÂ²Î»³¸©¹âÌî»³¶â¹äÊ÷»û¤ÎÊè½ê¤Ë¤¢¤ëË¡Ì¾¤Î°ì»ú¤ò¤È¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤¿¤â¤Î¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
·Ä¤Ï½¨Ä¹¤ÎÀµ¼¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È°Ê³°¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤½¤Î½Ð¼«¤äÀ¸Ë×Ç¯¤Ê¤É¤âÌÀ³Î¤Ë¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£½¨Ä¹¤¬¼£¤á¤¿ÂçÏÂ¹ñ·´»³¡Ê¸½ºß¤ÎÆàÎÉ¸©ÂçÏÂ·´»³»Ô¡Ë¤Î¹ëÂ²¤Î½Ð¿È¤È¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÎÎÆâ¤Î°ÂÄêÅª¤ÊÅý¼£¤Î¤¿¤á¤Ë¹ëÂ²´Ø·¸¼Ô¤ÈÀ¯Î¬·ëº§¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦Àâ¤¬¤¢¤ë¡£
Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤â¤Û¤È¤ó¤ÉÅÐ¾ì¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï½¨µÈ¤ÎÀµ¼¼¡¦¤Í¤Í¤¬¼ç¿Í¸ø¤À¤Ã¤¿¡Ø¤ª¤ó¤ÊÂÀ¹Þµ¡Ù¡Ê1981Ç¯¡Ë¤Î¤ß¡£ÇÅËá¤ÎÉ´À«¤ÎÌ¼¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ç¡¢ÅÄÃæ¹¥»Ò¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤¿¡£
¤½¤ÎÀ¸³¶¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬Ææ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë·Ä¡£¹âÌî»³¤Ë¤¢¤ë¶¡ÍÜÅã¤Ï½¨Ä¹¤ÈÎÙ¤ê¹ç¤ï¤»¤ÇÆ±¤¸ÍÍ¼°¤ÇÂ¤Î©¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2¿Í¤¬¶¯¤¤°¦¾ð¤Ç·ë¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¿ä»¡¤µ¤ì¤ë¡£½¨Ä¹¤ÎÀ¸³¶¤ÎÈ¼Î·¤È¤·¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê³èÌö¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¡¢º£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¡£
