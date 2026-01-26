「視野どうなってんの？」「香川真司を感じさせる」24歳日本代表MFの絶妙アシストに脚光！「センスがえぐいわ」
現地１月25日に開催されたブンデスリーガ第19節で、鈴木唯人が所属するフライブルクがホームでケルンと対戦。２−１で逆転勝利した。
前節のアウクスブルク戦（２−２）でゴールを決めた鈴木は先発。同点弾を演出する。１点ビハインドで迎えた11分、敵陣ペナルティエリア手前の右でボールを受けると、素早いターンで前を向いて絶妙なラストパス。これに反応したデリー・シェルハントが巧みなループシュートでネットを揺らした。
この華麗なアシストにSNS上では、「香川真司を感じさせる」「フィジカルと判断力の合わせ技」「視野どうなってんの？」「まさに芸術」「パスが完璧すぎる」「センスがえぐいわ」といった声が上がっている。
好調の24歳の日本代表MFは２試合連続で目に見える結果を残した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】鈴木唯人が華麗なラストパスで同点弾演出！
