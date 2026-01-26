Íº±Ñ¹â¹»1Ç¯AÁÈ¤È±óÂµ¤Ê¬¡ª¡©¡¡¥Ò¥í¥¢¥«¡ßÅì»³Æ°¿¢Êª±à¥³¥é¥ÜCP¤ÇÆ°Êª¤¿¤Á¤Îà¸ÄÀá¤òÃµ¤ì¡Ú1¡¿23¡Á2¡¿23¡Û
Íº±Ñ¹â¹»¥Ò¡¼¥í¡¼²Ê1Ç¯AÁÈ¤Î¤ß¤ó¤Ê¤¬¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÅì»³Æ°¿¢Êª±à¤ËÍè¤¿¡½¡½¡ª
¡Ú¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¾ÜºÙ¡Û½Ðµ×¤Ï¥Ë¥·¥´¥ê¥é¡¢¤«¤Ã¤Á¤ã¤ó¤Ï¥³¥â¥É¥ª¥ª¥È¥«¥²¤ÈÃçÎÉ¤·¤Ë¡ª¡©
2026Ç¯1·î23Æü¡Á2·î23Æü¤Î´ü´Ö¡¢¥¢¥Ë¥á¡ÖËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡×¤ÈÌ¾¸Å²°»ÔÅì»³Æ°¿¢Êª±à¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡ÖPLUS ULTRA ANIMALS¡ª"¸ÄÀ"¤òËá¤±¡ªÆ°Êª¤ÎÀ¤³¦¤Ç"¹¹¤Ë¸þ¤³¤¦¤Ø"¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢ÎÐÃ«½Ðµ×¡Ê¥Ç¥¯¡Ë¤éÍº±Ñ¹â¹»¥Ò¡¼¥í¡¼²Ê1Ç¯AÁÈ¤ÎÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¡¢Æ°Êª¤¿¤Á¤Î¸ÄÀ¤òÃµ¤¹¥¯¥¤¥º¥é¥ê¡¼¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ê¤ÉÆ°Êª±à¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÅ¸³«¡£
¤Þ¤¿¡¢¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¤Ë²Ã¤¨¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¡¼¥ÉÉÕ¤¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤Ê¤É¤âÍÑ°Õ¤¹¤ë¡£
¡Ö¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡×¡ÊÁ´8¼ï¡¢880±ß¡Ë¡¢¡Ö¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡×¡ÊÁ´8¼ï¡¢770±ß¡Ë¡¢¡Ö¶ÒÃå¥Ý¡¼¥Á¡×¡ÊÁ´1¼ï¡¢1650±ß¡Ë¤Ê¤É¤¬¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢±àÆâ4¤«½ê¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤È¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¤Ç¤Ï¡¢ÅÐ¾ì¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥Õ¡¼¥É¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÁõ¾þÉÕ¤¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥å¡¼Á´15ÉÊ¤òÈÎÇä¡£
ÃíÊ¸¤¹¤ë¤È¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¡¼¥É¤¬¥é¥ó¥À¥à¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢±àÆâ3¤«½ê¤Ë¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó²£ÃÇËë¤ä¡¢±àÆâ¤ÎÃÓ¡Ö¾åÃÓ¡×¤ÎÁ°¤Ë¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì¡£Æ±±à¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¡ÖÅì»³¥¹¥«¥¤¥¿¥ï¡¼¡×¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤ËµÇ°»£±Æ¤¬²ÄÇ½¤À¡£
³§¤È°ì½ï¤Ë¡¢Æ°Êª±à±óÂ¤Îµ¤Ê¬¤¬Ì£¤ï¤¨¤½¤¦¡ª¡©