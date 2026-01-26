1児の母・内山理名「フワフワしてきた林檎を使って」手作りヘルシーお菓子公開「本格的」「お店レベル」の声
【モデルプレス＝2026/01/26】女優の内山理名が1月25日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りお菓子を公開し、反響が寄せられている。
【写真】吉田栄作の13歳年下女優妻「さすがの腕前」ヘルシーな本格りんごケーキ
内山は「柔らかく、フワフワしてきた林檎を使って、ガトーインビジブル」とつづり、手作りお菓子の写真を公開。「りんご2個と卵2つ・黒糖・小麦粉・ラム酒・牛乳・バターで作った、ほぼ林檎のヘルシーケーキ」と紹介し、「寒い日に優しい味わい！」としている。
この投稿に、ファンからは「本格的」「お店レベル」「美味しそうすぎる」「ヘルシーで真似したい」「さすがの腕前」といったコメントが寄せられている。
内山は俳優の吉田栄作と2018年6月に交際が報じられ、2021年11月に結婚を発表。2025年9月10日、自身のInstagramで第1子が誕生したことを報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】吉田栄作の13歳年下女優妻「さすがの腕前」ヘルシーな本格りんごケーキ
◆内山理名、健康的な和食ランチ披露
内山は「柔らかく、フワフワしてきた林檎を使って、ガトーインビジブル」とつづり、手作りお菓子の写真を公開。「りんご2個と卵2つ・黒糖・小麦粉・ラム酒・牛乳・バターで作った、ほぼ林檎のヘルシーケーキ」と紹介し、「寒い日に優しい味わい！」としている。
◆内山理名の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「本格的」「お店レベル」「美味しそうすぎる」「ヘルシーで真似したい」「さすがの腕前」といったコメントが寄せられている。
内山は俳優の吉田栄作と2018年6月に交際が報じられ、2021年11月に結婚を発表。2025年9月10日、自身のInstagramで第1子が誕生したことを報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】