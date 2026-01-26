「290円」チキンバーガー登場 “レモマヨ”と“てりマヨ”の2種を販売【トリコバーガー】
持ち帰り弁当事業のパイオニアである「株式会社ほっかほっか亭総本部」が展開するクラフトバーガーショップ「トリコバーガー 北野田店」 は、税込290円の「スマイルバリューシリーズ」として、「レモマヨチキンバーガー」と「てりマヨチキンバーガー」の2種類を販売している。
【写真】こちらも290円！「レモマヨチキンバーガー」とオリジナルスイーツはこちら
トリコバーガーは、ほっかほっか亭総本部が大切にしている「できたて、つくりたてのおいしさ」を体現したバーガーショップで、2023年7月から新規事業として展開。牛肉100％のビーフパティや、チキンなどの食材を店内で仕込み、調理している。
スマイルバリューシリーズは「安くて、シンプル。でも、おいしい！」をコンセプトに展開。近年、1,000円を超えるグルメバーガーが主流となる中、地域密着型店舗として、日常的に楽しめる商品を提供したいという狙いがある。
なお、新作の２商品と同じく税込290円で、オリジナルスイーツ「サゴ 白玉あずきミルク／杏仁マンゴーミルク」も好評発売中だ。
トリコバーガー 北野田店〈スマイルバリューシリーズ〉
●レモマヨ チキンバーガー：290円（税込）
香ばしく揚げた唐揚風のさわやか系チキンバーガー。ソースは、人気のオリジナルレモネードをベースにしたほんのり甘酸っぱい「レモネードマヨ」。チキンの旨みとさわやかな酸味の相性が良い。オレガノやバジルなどのスパイスが隠し味。
● てりマヨ チキンバーガー：290円（税込）
甘辛てりやきソースとまろやかなマヨネーズの黄金コンビ。ふっくらジューシーに揚げた唐揚風チキンとのバランスが良く、世代を問わず人気の味付。
※サゴオリジナルスイーツ「サゴ 白玉あずきミルク／杏仁マンゴーミルク」（税込290円）も販売中
■店舗詳細
店舗名：トリコバーガー 北野田店
住所：〒599-8126 大阪府堺市東区大美野2-10
アクセス：南海高野線 北野田駅から徒歩5分
営業時間：10:00〜21:30
※不定休、「休業日」「営業時間」等は変更になる場合がある
駐車場：6台