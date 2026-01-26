「290円」チキンバーガー登場　“レモマヨ”と“てりマヨ”の2種を販売【トリコバーガー】

持ち帰り弁当事業のパイオニアである「株式会社ほっかほっか亭総本部」が展開するクラフトバーガーショップ「トリコバーガー 北野田店」 は、税込290円の「スマイルバリューシリーズ」として、「レモマヨチキンバーガー」と「てりマヨチキンバーガー」の2種類を販売している。

【写真】こちらも290円！「レモマヨチキンバーガー」とオリジナルスイーツはこちら

トリコバーガーは、ほっかほっか亭総本部が大切にしている「できたて、つくりたてのおいしさ」を体現したバーガーショップで、2023年7月から新規事業として展開。牛肉100％のビーフパティや、チキンなどの食材を店内で仕込み、調理している。

スマイルバリューシリーズは「安くて、シンプル。でも、おいしい！」をコンセプトに展開。近年、1,000円を超えるグルメバーガーが主流となる中、地域密着型店舗として、日常的に楽しめる商品を提供したいという狙いがある。

なお、新作の２商品と同じく税込290円で、オリジナルスイーツ「サゴ 白玉あずきミルク／杏仁マンゴーミルク」も好評発売中だ。

トリコバーガー 北野田店

〈スマイルバリューシリーズ〉

●レモマヨ チキンバーガー：290円（税込）

香ばしく揚げた唐揚風のさわやか系チキンバーガー。ソースは、人気のオリジナルレモネードをベースにしたほんのり甘酸っぱい「レモネードマヨ」。チキンの旨みとさわやかな酸味の相性が良い。オレガノやバジルなどのスパイスが隠し味。

● てりマヨ チキンバーガー：290円（税込）

甘辛てりやきソースとまろやかなマヨネーズの黄金コンビ。ふっくらジューシーに揚げた唐揚風チキンとのバランスが良く、世代を問わず人気の味付。

※サゴオリジナルスイーツ「サゴ 白玉あずきミルク／杏仁マンゴーミルク」（税込290円）も販売中

■店舗詳細

店舗名：トリコバーガー 北野田店

住所：〒599-8126 大阪府堺市東区大美野2-10

アクセス：南海高野線 北野田駅から徒歩5分

営業時間：10:00〜21:30

※不定休、「休業日」「営業時間」等は変更になる場合がある

駐車場：6台