ミリタリーグッズを扱うサムズミリタリ屋が主催するミリタリーショー「第110回V(ビクトリー)ショー」が東京・浜松町の都立産業貿易センター浜松町館で開催された。

Vショーはミリタリー用品愛好家達のコレクション売買ならびに情報交換を目的としたイベント。ミリタリーグッズやトイガンをメインとし、フリーマーケット形式で様々な商品が取引される。ショップやメーカーも出展し、新製品の発表や会場限定アイテム、限定価格の販売なども行われる。年3回ほど開催され、ミリタリーファンが多く訪れるイベントとなっている。

Vショーの魅力は"メーカーディーラー"と"一般ディーラー"が混然一体となっている会場にある。モデルガンメーカーがしっかりした最新商品を販売し、試作品を展示していく横で、一般ディーラーが軍の放出品や、倉庫から見つけてきたような古本を売っていたりするのだ。中にはお宝と思えるものもあり、どさっと古着を積み重ねているような商品でも見逃せない。

その中で今回は筆者が会場で見つけた注目アイテムを紹介したい。本稿では「メーカー編」として、モデルガンの新作を展示していたハートフォードをはじめ、台湾のエアガンメーカーの新作、その他メーカーとして出展しているブースの注目製品、最新情報を紹介したい。

台湾・TRENCH AIRSOFT、"蒋介石ライフル"が初のエアソフトで発売！

今回の注目は台湾のエアガンメーカー「TRENCH AIRSOFT」である。TRENCH AIRSOFTは日本市場向けには、日本のエアガン向けのカスタムパーツやグレネードランチャーなど拡張パーツのラインナップが多く、カスタムパーツメーカーとしての印象が強い。しかし過去には過去には他社があまりモデルアップしないドイツのボルトアクション小銃「Gewehr 98(Gew98)」や「kar98k」のエアソフトガンも発売している。

そして今回、完成品のエアガンとして台湾（中華民国）ならではのエアコッキングライフル「中正式歩槍（いわゆる蒋介石ライフル）」と、日本陸軍が明治に採用したゴム製の「三十年式銃剣」のゴム製アイテムなどを展示していた。

中正式歩槍（銃架）とKar98AZ（平置き）および三十年式銃剣（手前）

「中正式歩槍」は、中華民国（台湾）が開発し、1935年から1970年代まで（80年代までという説もある）使用されたボルトアクション式小銃。歩槍は中国語で小銃を意味する。ドイツ軍が制式採用していたGew98をベースに改良、発展させたドイツ製モーゼル・スタンダードモデル小銃をコピーしたもので、中正式とは中華民国初代総統の蒋介石の本名、「中正」に由来する。

台湾の人にとっては、日本人が三八式歩兵銃を持つようなロマンを感じさせるエアガンなのかもしれない。自国で使用されてきた小銃をエアガン、トイガンとして再現した記念碑ともいえるモデルだ。中正式歩槍は、ドイツのモーゼル・スタンダードモデル小銃のコピーということでもあるので、Kar98へと繋がるドイツのボルトアクションライフルの系譜として手にする趣もあるだろう。

リアルに再現されている機関部の様子

中正式と刻印がある。当初二四式として製造されていたが、蒋介石による兵工廠視察の後、これを記念して中正式という名称が使われるようになったという

ゴム製の「三十年式銃剣」は、三八式歩兵銃など旧日本軍の小銃に装着することで雰囲気アップになるアイテム。樹脂製のものは国内メーカーからも出ていたが、ものに刺すまねをすると破損しやすく、気軽に遊べないという難点もあった。ゴム製であれば比較的安価で安心して遊べるだろう。タナカをはじめ、S&T社の三八式歩兵銃といったトイガンだけでなく、無可動銃（実銃）にも対応するとしている。

三十年式銃剣はタナカワークスおよびS&T社の三八式歩兵銃対応とのこと

三十年式銃剣は刀身がゴム製で、着剣装置や鍔などが金属製になる予定

これらの製品の正確な価格や発売時期も未定だが、中正式歩槍はおおよそ$500（75,000円前後）を想定しているとのこと。材料費や製造コスト、為替レートなど今後の情勢によっても変動する可能性ありとのことだった。三十年式銃剣は、価格未定だが「入手しやすい価格帯を目指している」とコメントが得られた。

ハートフォードはラウンドバットのM10の「ラウンドバットモデル」を発表！

今回特に目を引いたのは、新製品のS&W M10 オールド 2インチラウンドバットモデルだ。短銃身のリボルバーピストル"スナブノーズ"の代名詞とも言える「S&W M10 2インチ」は、モデルガンとしてはタナカハートフォードがどちらもグリップ部分の底面が角張っている「スクエアバットモデル」をモデル化している。

特にハートフォードのものは、銃本体をハメ合わせるためのネジの数が5つの「5スクリュー」のオールドモデルであり、クラシカルなフォルムにはこだわりのファンも多い。そのオールドモデルにグリップの底面が丸い「ラウンドバットモデル」が加わり、今回初お披露目、そして会場価格32,200円で販売された。

手にすれば、気分はまさにハードボイルド小説の主人公といったところだろうか

スクエアバットとは、グリップの先、お尻に当たる部分が角ばって広がっている。主に4インチ以上のリボルバーに採用されることが多く、安定した射撃に適している。一方ラウンドバットは逆にグリップが丸くなっており、携帯した時に出っ張りが少なくなることから銃を携行しているのが目立たないとか、邪魔にならないという理由でコンシールドキャリー(銃を隠し持つ)をする私服捜査官や探偵に好まれる形状でもある。

今回のモデルは、オールドモデルの特徴とも言えるテーパードバレル（根本が太く銃口が細くなってゆく肉厚の銃身加工）と半月状のフロントサイトを備え、コンシールドキャリーの際に目立たないラウンドバットグリップが独特の雰囲気を感じさせる。

「H&K P7M8」はハートフォードとしては珍しい、1980年代の自動拳銃をダミーカートリッジモデルとしてモデルガン化。設計はほとんど完了しており、あとは生産するだけという段階だという。

HKP7M8の特徴的な構造であるスクイズ・コッカーを再現するパーツ構成。最後のハードルは生産するためのコストだという。初期投資が多くかかるので、タイミングを見極めないといけないとのこと。

発売間近？ のH&K P7M8のパーツ展示。マガジンとスクイズ・コッカーの動きを伝える「ドラッグ・レバー」のサンプルが展示されていた

モデルガンをやっていると実感するマガジンの重要性

またハートフォードと言えば「コルトライトニング」のモデルガンでユーザーの間で話題を集めた。1877年に発売されたコルト社初のダブルアクションピストル「コルトライトニング」は、実銃そのものが創生期ならではの故障しやすい複雑な設計であり、トイガン業界ではその機構をながらく製品として再現できなかった。ハートフォードはその機構にアレンジを加え製品化、バンバン撃てる「快調発火」モデルとして人気を博した。

そのコルトライトニングも、ロングバレルの6インチがラインナップに加わり、最初にモデル化された4.5インチ、その後に発売されたシェリフズモデルの2.5インチ、3.5インチと合わせて、ライトニングの基本的なバレルバリエーションが揃ったと言える。

今回、その6インチモデルをベースに、東京店カスタムとしてフレームをブルーイングしてケースハードン調に仕上げたものが発売された。熱処理（焼き入れ）の結果として浮かび上がったケースハードンの模様をは、一挺一挺異なるので、この世に一つだけ、唯一無二のモデルとして所有欲を掻き立てる。

東京店カスタムとして、ケースハードン(焼き入れを演出する塗装)仕様のコルトライトニングも販売

SHOEI、満を持して発売となったMP40を展示。実物との比較もできてその完成度に陶酔

松栄（SHOEI）ブースでは、待望の新作、ドイツの短機関銃「MP40」のモデルガンが展示されていた。過去のVショーでは制作途中のパーツの展示や量産見本など段階的に紹介されてきたが、今回ついに完成し、出荷される製品が展示されていた。すでに初期ロットは順次出荷中とのこと。価格は162,800円

実銃（無稼働加工品）と比較展示されている様子。細かい部分までリアルに再現されている

SHOEIは第二次世界大戦時のドイツ軍兵器をリアルに再現したモデルガンを多く発売しており、実銃に忠実で精巧に作られているのが特徴。国内にとどまらず、海外のコレクターからも評価が高い。同社によるとベルギー王立軍事歴史博物館では、同社製品が収蔵品として扱われているという。過去ラインナップのクオリティも評価が高く、今回のMP40にも大きな期待が寄せられていた。実物無稼働銃と比較しても、リアルな外観は見劣りしない。重さは300gほどモデルガンの方が重いとのこと。

価格は162,800円とかなり高価だが、実物を見てしまうとその価値は十分あるように感じられる。初期ロットは、全て予約で完売（店舗からの予約もあるので、店頭在庫はあるかも）だという。残念ながら次回ロットからは値上げをせざるを得ないと言うことで、今ある店頭在庫をゲットできればラッキーだろう。

カメラ用品メーカー「エツミ」、サバゲーマーの社員による高機能ガンバッグを発表！

エツミの「Type83 エアソフトバッグ」は、カメラ用品メーカーのエツミがカメラバッグの機能を最大限活かしてサバゲーマー(サバイバルゲームユーザー)向けに作ったリュックタイプのガンバッグだ。エツミは本商品のために「SAVALIC」というブランドを立ち上げた。エツミの新しい挑戦となる。「Type83 エアソフトバッグ」は現在発売中で、価格は33,000円。

エツミは、カメラユーザーなら一度ならずその製品を手に取ったことがあるのでは？ というくらい、さまざまなカメラ商品を作っており、暗室用品などフィルムカメラ向けから、液晶保護フィルムやレンズブラシなどのメンテナンス用品まで幅広く取り扱っている。

また、エツミはカメラバッグのメーカーとしても知られている。リュックタイプやショルダーバッグをはじめ、クッションボックス（インナーバッグ）などさまざまなタイプのバッグがラインナップされ、愛用者も多い。

そんなエツミのサバゲー大好きな社員が、自分が使いやすいバッグが欲しいと思ったことがきっかけで、エアガンやサバゲーグッズを収納できるガンバッグを開発。実際にサバゲーに持参して改良を繰り返したと言う。

バッグとしては銃とマガジンなどの周辺アイテム、ブーツや着替えなどを全て収納してリュックとして背負える構造。大容量で持ち運びしやすく、型崩れしにくいのがカメラバッグメーカーならではの特徴だ。

サイドハンドルがあるのでガンケースのようにキャリー可能

背面の長物収納部は、2挺のライフルが収納できる

メインの収納部は、調整可能な仕切りで2気室に分かれており、着替えやブーツ、マガジンやチェストリグなどの装備を収納可能。仕切りをとって大きなスペースとしても使用可能となっている。バンジーコードやモール、ベルクロベースがあり、ヘルメットを固定したり、ポーチやワッペンを取り付けることが可能。

トップやボトムにもハンドルが縫い付けられているので、トランクに積み下ろす際もやりやすい。ボトム部はターポリンで補強されており、地面に置いて汚れても簡単に拭くことが可能。

「Type83 エアソフトバッグ」は、キャリーカートを装着することで、キャリーバッグとしても使用可能。エツミでもキャリーは用意されているが、開発に関わったスタッフによると「社長がいる前で言うのもなんですが、弊社のは車輪が小さいのでサバゲーフィールドのような悪路ではもっと車輪が大きいタイプのキャリーを使うのが良いと思います」とのこと。とはいえ、車輪が大きいものは重くなってしまうので、屋内フィールドやシューティングレンジにいくなら軽量のキャリーでも十分だろうとも。

キャリーを装着したところ。かなりしっかりと固定できる

製品にはハンドガンやマガジンなどを収納できるインナーバッグが付属する。セーフティーエリアで使用する（弾の補充など）ローダーやガス、マガジンなどを入れておき、インナーバッグのままテーブルに乗せれば散らかることもなくスペースが効率的に使え、撤収も楽になると言う。

ハンドガンやマガジンなどを収納できるインナーバッグが付属。メインの収納エリアにすっぽりと収まるサイズだ。

カメラメンテナンス用のグッズも、エアガンのメンテナンスグッズとして使用できることをアピール

さすがカメラバッグメーカーが作ったと言うこともあり、使いやすい構造になっていると感じた。シューティング（射撃と撮影）がエアガン、サバゲーとカメラで、使うイメージが重なるところもあり、親和性もあったのだろう。実際に、タクティカルギアを作っているミリタリーブランドから撮影用の機材バッグ、ポーチなどが販売されている例もあり、カメラバッグブランドでもミリタリー仕様のものがあったりするので、日本のカメラ機材メーカーからも、エアガン、サバゲーアイテムが出てきたことが嬉しく感じるし、今後にも期待したい。

3Dプリンターでパーツやエアガンを作る「リモコン」の新製品

3Dプリンターで作るエアガンパーツやオリジナルのエアガンを展開するメーカー「リモコン」。現在、3Dプリンターによるカスタムパーツを販売するメーカーや一般ディーラーは増えてきたが、エアガン本体を開発・販売するメーカーはまだまだ少ない。BB弾を発射する機構そのものから作ってしまうというのはなかなかハードルが高い。

リモコンでは3Dプリンター製のエアガンもラインナップ。そして既存のエアガンのパーツを流用する「スライドコンバージョン（組み換え）」キットや、流通するトイガンに動作調整を施したカスタマイズ品まで幅広く取り扱う。

今回ブースで注目を集めたのは、動作品として展示されていたチェコのPM-63（Wz63）をモデルアップした「WZ63」のガスブローバックサブマシンガン。操作性や分解構造など実銃を忠実に再現している。

チェコのPM-63（Wz63）をモデルアップしたガスブローバックサブマシンガン

「WZ63」ではマガジンはマルゼンのイングラム用、チャンバーやパッキン、バレルなどはマルイ用のカスタムパーツを使用するなどコアな性能パーツは流用するものの、それ以外のパーツはほぼ3Dプリンターで造形されている。

市販の3Dプリンターの場合、パーツは徐々に熱で溶かした樹脂を積み重ねていく熱溶解積層方式が多い。積層造形ゆえの断層が目立つことや精度が出にくい課題があるが、リモコンは工業用の粉末焼結方式を採用した3Dプリンターを用いることで、強度と精度を実現できたとのこと。

サンプルで展示していた9mm機関けん銃にも製品化の問い合わせが多く、発売に向けて準備を進めていると市販化にも言及があった。

注目を集めた9mm機関けん銃

開始5分で完売となったM57A1

3Dプリントの依頼も受け付けている

実際に持たせてもらったり、撃たせてもらった感じは、トイガンメーカーの製品に比べ、軽かったり、表面処理が異なるなどの違和感を感じる部分もある。しかし、欲しくてもモデル化されてないモチーフを扱ったエアガン、モデルガンが3Dプリンターによって量産され、お金を出せば買えるところまで来たのは隔世の感がある。なかなかモデル化されなかったレアな銃も、今後は小ロット生産で再現される時代が来るのかもしれない。という希望を垣間みたブースだった。

その他のメーカー

SIGNS GEAR

パッチ(ワッペン)やタクティカルギアをハンドメイドで生産するSPECTRE SIGNS GEARは、国内、海外の公的機関からも発注があるという。販売するパッチはおよそ3,000円～7,000円程度の価格帯で、一般的なパッチよりは高価に感じるが、その出来栄えは納得のクオリティだ。

プレキャリやチェストリグなどの装備を彩るパッチ

こちらは実際の法的機関から発注されたジャケットのサンプル

RetoroMotif（レトロモチーフ）

台湾のミリタリーアイテムを手がける「レトロモチーフ」では、ミリタリーテイスト溢れるさまざまなガジェットを展示、販売していた。

ミリタリーテイストの中にちょっと可愛らしさが混じった普段使いできるアイテムの数々

水陸両用兵員輸送車AAV7をモチーフにしたテープディスペンサーのカラーバリエーション（迷彩）

砲弾型の水筒やライフル型USBメモリなど普段使いのアイテムにミリタリーテイストを取り入れたい人には嬉しいラインナップ

今回のVショーでは、トイガンで遊ぶという文化の広がりを感じさせられた。今まではミリタリー専門メーカーのアイテムがメインだったり、大手メーカーしかエアガン本体を作らない（作れない）というイメージだったが、カメラバッグメーカーがサバゲーグッズに参入したり、3Dプリンターでガスガンを作るメーカーが出てくるなど、裾野の広がりを感じる。

自分の持ち物にワンポイントミリタリーテイストを入れたい、好きな機体や船（護衛艦）などの推し活グッズが欲しいなど、カジュアルに楽しみたいと言う人も増えているように思う。

お目当てのアイテム、展示のために来場する人も多いと思うが、今までに出会ったことのない新しいアイテムを偶然見つけたり、こんなのがあったんだと発見できるのもリアルイベントの魅力だと言えよう。