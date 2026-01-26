大相撲初場所で優勝した大関・安青錦（安治川）が２６日、東京・江東区内で一夜明け会見を行った。新大関での優勝は２００６年夏場所の白鵬（元横綱）以来、２０年ぶり。春場所（３月８日初日・エディオンアリーナ大阪）は、年６場所制となった１９５８年以降に初土俵を踏んだ力士で、付け出しを除く初土俵から最速となる所要１６場所での綱取りに挑む。

▽会見での主な一問一答

―一夜明けての気分は

「やっとゆっくりできるなという感じです」

―千秋楽の前夜はあまり眠れなかったのか。

「寝てないですね」

―眠れなかったのは興奮があったからか。

「ですかね？ 自分でもよくわからないですけれど、寝ようとしても寝れなかったので、興奮ですかね」

―優勝後に師匠と話はしたか。

「よくやったと。褒めるのは今日だけと言われた」

―今場所の優勝を振り返って

「やっぱり初優勝と比べると、先頭でいた時期もあったし、立場としても大関の場所だったので、その中で自分らしい相撲をしっかり取れたので、すごくいい場所だったなと思います」

―優勝を意識したのはいつからか。

「たぶん１２日目熱海富士関に勝って、先頭になった一番ですね」

―新大関の立場の違いは感じた

「いつもよりは長く感じました」

―初日の緊張感

「結構初日は緊張しました」

―いつもと違う緊張感があったのか。

「そうですね。なんか違ったと思います」

ーどういう形で違ったのか。

「それは自分でも、あまりわからないです」

―緊張はほぐれていったのか。

「それはなかったですけど、最初よりは少し楽になりました。いつも通り毎日、緊張している１５日間でした」