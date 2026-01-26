ロックバンド「FLOW」は26日に公式サイトを更新。べーシストのGOT’Sの活動再開を発表した。3月開催予定のライブから復帰する予定という。GOT’Sは昨年5月に胸部大動脈解離と診断を受け、緊急手術を行っていた。

バンド公式サイトで「休養しておりました GOT’S（Ba） につきまして、医師の判断および本人の体調回復状況を踏まえ、3月開催のライブより活動を再開することが決定いたしました」と報告。

「GOT’Sは、胸部大動脈解離の手術後、一定期間の休養とリハビリに専念してまいりましたが、現在はライブ活動への復帰が可能との診断を受け、体調も順調に回復しております」とし、「活動再開後につきましても、本人の体調を最優先にしながら、医師と相談の上で無理のない形でライブ活動を行ってまいります」と伝えた。

そしてGOT’Sも公式サイトを通じてコメントし、「しばらくライブ活動をお休みしていましたが、2026年3月より復帰することになりました。休養期間中、たくさんの温かい言葉や応援をいただき、本当にありがとうございました。またステージに戻れることを、とても嬉しく思っています。2026年は、自分たちにとっても「FLOWの年」と呼べるような一年にしたいと思っていますし、ここからしっかりと走っていくつもりです。ライブで皆さんと同じ時間を共有できるのを楽しみにしながら、これからも無理せず、自分らしく、一音一音を大切に演奏していきたいと思います。引き続き、FLOWをよろしくお願いします」と呼びかけた。

GOT’Sは昨年5月、シンガポール公演後に胸部の痛みを訴え、現地病院で精密検査を受けた結果、胸部大動脈解離と診断を受け、緊急手術を行う事となったことを発表していた。