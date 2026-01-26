タレント上沼恵美子（70）が26日、ABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に出演。ドバイのホテルで思わぬ“愚痴”を聞いたことを回想した。

かつてドバイ旅行した際、宿泊ホテルの日本人従業員から「加湿器は？」と問われたという。不思議な質問だなと思いつつ「いや、結構です」と断ったという。

部屋に2台常設される中、なぜホテルマンがそんな質問をしたのかというと、1カ月前に同ホテルに日本人アーティストが滞在。「その方は加湿器を30台持って来て並べてました」と上沼に語った。上沼は当時のホテルマンの様子について「怒ってはないけど、あきれてはった。日本のアーティストはあれだけ加湿器いるんですか？って」と振り返った。

「小っちゃいのを30台って言ってたけど。全身ビチャビチャになるやろ、朝起きたら」と上沼。上沼を同じ日本の芸能人と分かってしゃべった様子で、「（アーティストが）帰って行ったら、ホテルの人らもそうやってしゃべるんやな…と思いましたわ」と、情報筒抜け状態にも苦笑いした。

上沼が宿泊した時、「モナコの王様もそこに泊まりに来てはって。大行列で来られて、1カ月ぐらい滞在するから家財道具も持って来はると。そらモナコの王はしゃあないで。でもアーティストの加湿器30台はどないかせえよ…と思うわね。ちょっと悪口言われてた」と話した。

ちなみに、そのアーティストは「一番高い、モナコの王様と同じ1泊70万の部屋に泊まってたんやって！悪かったな、こっちは安モンで！」と言って、笑わせていた。