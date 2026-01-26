三四郎・小宮浩信、マンションの“大家”として奮闘「バレないように…」
お笑いコンビ・三四郎の小宮浩信が、25日深夜放送のテレビ朝日系バラエティー『有吉クイズ』（深0：40）に出演。マンションの大家業について打ち明けた。
【動画】ビジネス動画に！小宮が専門家と住宅ローンについてトーク
今回は「お金にまつわるトークで目指せ総額10億円」と題して、エピソード中に出てきた金額を加算していき、全員で合計10億円を目指す新企画に挑戦。有吉弘行、奥田修二（ガクテンソク）、小宮浩信（三四郎）、芝大輔（モグライダー）、せいや（霜降り明星）、ヒコロヒー、藤田ニコル、三上悠亜、モト冬樹、矢口真里というメンバーで届けた。
有吉から「小宮さ、あれやってない？マンション経営。あれダメなの？」と向けられた小宮は、やや歯切れの悪い感じになりながらも「アパート自体は3000万円で…。土地があったので、それを建てた」と建築費用を告白。
有吉が「（小宮が）大家さんをちゃんとやっているの」と続けると、小宮は「バレないように帽子被って『きょう、燃えるゴミの日じゃないよ』って（伝えたりしている）」と大家としての一面を明かしていた。
