葉加瀬太郎、58歳のバースデーランチは“娘と2人でラーメン” 記念ショット披露に「おめでとうございます」「素晴らしいお誕生日でしたね」など祝福の声続々
23日に58歳の誕生日を迎えたバイオリニストの葉加瀬太郎が24日、自身のインスタグラムを更新。バースデーランチとディナーの様子を写真で公開した。
【写真】「素晴らしいお誕生日でしたね」バースデーランチ＆ディナーの様子を披露した葉加瀬太郎
葉加瀬は「58歳のバースデーディナーは大好きな上海蟹 バースデーランチは、娘とふたりでかっちゃんラーメン。素敵な58歳のスタートになりました！沢山のプレゼントやお花もありがとうございました。リールがふたつ増えました。笑」とつづり、お祝いプレートやたくさんのプレゼントを前にしたショット、チャーシューたっぷりのラーメンを満喫するショットなどをアップした。
この投稿にファンからは「お誕生日おめでとうございます」「なんて美味しそうな上海蟹 ラーメン 素晴らしいお誕生日でしたね！」「その幸せ、コンサートでおすそ分けして下さいね〜」「同世代でガンバってる人をみると励みになります」など、祝福の声が続々と寄せられている。
【写真】「素晴らしいお誕生日でしたね」バースデーランチ＆ディナーの様子を披露した葉加瀬太郎
葉加瀬は「58歳のバースデーディナーは大好きな上海蟹 バースデーランチは、娘とふたりでかっちゃんラーメン。素敵な58歳のスタートになりました！沢山のプレゼントやお花もありがとうございました。リールがふたつ増えました。笑」とつづり、お祝いプレートやたくさんのプレゼントを前にしたショット、チャーシューたっぷりのラーメンを満喫するショットなどをアップした。
この投稿にファンからは「お誕生日おめでとうございます」「なんて美味しそうな上海蟹 ラーメン 素晴らしいお誕生日でしたね！」「その幸せ、コンサートでおすそ分けして下さいね〜」「同世代でガンバってる人をみると励みになります」など、祝福の声が続々と寄せられている。