俳優の光石研（64）が26日放送のフジテレビ「ノンストップ！」（月〜金曜前9・50）に生出演。若き日のほろ苦い思い出を語った。

16歳でデビューし、女優の薬師丸ひろ子主演の大人気映画「セーラー服と機関銃」（1981年公開）で、主人公の同級生の一人を演じた光石。

同作では出演シーンが半分以上カットされてしまったという。「薬師丸さんが凄い大人気の時の…」と切り出し若き日のほろ苦い思い出を振り返った。

同じく同級生を演じた岡竜也、柳沢慎吾と音楽ユニット「ひょうたん三銃士」を結成。レコード「SENSATIONAL HIROKO」をリリースした。

新宿ALTAでおこなれた映画のプロモーションでは人気絶頂の薬師丸の“前座”として同曲を披露。「ALTAの前がびっしりと人で埋まって…本当に凄かった。僕らが出てきたら“帰れ！”とか（ヤジが飛んできた）。（薬師丸を）早く見たいから」と笑いながら振り返った。

「僕らは隅っこの方に立っていた。で、薬師丸さんが『セーラー服と機関銃』を歌って。あの人気を見ると凄かったですから。行く先々で人が集まっちゃって」と回顧した。