フォーシーズンズホテル大阪♡国産苺を贅沢に使用した｢ストロベリーアフタヌーンティー｣

フォーシーズンズホテル大阪の1階にあるオールデイフレンチビストロ｢ジャルダン｣では、2026年1月5日(月)～4月2日(木)まで旬を迎える苺をテーマにした｢ストロベリーアフタヌーンティー｣が開催中です。国産苺を贅沢に使用した冬にピッタリなアフタヌーンティーでは、スイーツやセイボリーが楽しめます。また、ドリンクはフリーフローで楽しめるのですてきな時間が過ごせます。さっそく取材してきたので紹介します。

ストロベリーアフタヌーンティー

ストロベリーアフタヌーンティーのスイーツでは、国産苺の持つ瑞々しさと甘酸っぱさが味わえるラインナップです。

アフタヌーンティーのテーマに合わせたウェルカムドリンクは、甘酸っぱさがおいしい!

ティースタンドでは、上段と下段がスイーツです。上段のスイーツから紹介します。

シャンティクリームが軽やかな口どけ｢ストロベリーショートケーキ｣。

求肥の下に苺が隠れている｢苺大福のデニッシュ｣。

苺の形がかわいい｢苺とホワイトチョコレートのムース｣。中には、ストロベリージュレが入っています。

ティースタンドの下段のスイーツを紹介します。

濃厚ピスタチオと苺の甘酸っぱさを味わう｢ピスタチオと苺のパリ･ブレスト｣。

濃厚なビターチョコレートガナッシュがストロベリーと相性抜群の｢ストロベリーガナッシュケーキ｣。

お花のような見た目がかわいい｢レモンタルト｣。レモンの程よい酸味がおいしい!

クリームチーズ、マスカルポーネのチーズの味わいが楽しめる｢ファリーヌ自家製バスクチーズケーキ｣。

サンドウィッチコレクション

(写真左より)｢国産牛サーロインのローストサンドウィッチ｣･｢海老とゆで卵のサンドウィッチ｣･｢奥丹波鶏と黒トリュフのサンドウィッチ｣

ティースタンドの中段は、セイボリーのサンドウィッチです。彩りがとてもきれい。

｢鴨肉のスモークとストロベリーの赤ワインのタルト｣は、スモークで大人な味わいです。

グラスに入っておしゃれな｢春菊のムースとオセトラキャビア｣。桜風味のコンソメジュレがさっぱりとしています。

スコーンは、｢ホワイトチョコレートとドライストロベリーのスコーン｣と｢アールグレイレモンティーのスコーン｣の2種類です。大きめのスコーンなので、食べ応えもあり大満足です!

コーヒー紅茶各種全15種類のドリンクがフリーフロー

ドリンクでは、コーヒー紅茶各種全15種類のドリンクが90分間フリーフローで楽しめます。90分の時間内であれば、何度でもドリンクの変更ができます。和紅茶･抹茶ラテ･ほうじ茶など種類が豊富なので楽しんでくださいね。

いかがでしたか。大きな窓からの大阪の景色を眺めながら、旬のストロベリーを使ったアフタヌーンティーをぜひ楽しんでくださいね。

期間:2026年1月5日(月)～4月2日(木)

時間:12:00～19:00(最終入店 17:00) ※2時間制

料金:1名様 平日 8,800円(税込)、 土･日･祝日 9,600円(税込)

取材協力/フォーシーズンズホテル大阪