¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ÆÈ¿Â§¡×¥Ð¥Ã¥°¤òÇÁ¤¯¤È¡Ä¸¤¤Î¾×·â¥Ý¡¼¥º¤Ë30Ëü¿ÍÌåÀä¡ª Ì´¸«¤¿°¦¸¤¤È¤ÎÀ¸³è¡¢1Ç¯·Ð¤Ã¤¿º£¤Î»×¤¤¤È¤Ï
°¦¸¤¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Æ1Ç¯¡£¤ª½Ð¤«¤±Ãæ¤Î»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤¬¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢30Ëü¿Í¤ò¥á¥í¥á¥í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Á¥ï¥ï¤Î¡Ö¤â¤Á¤ç¤Á¤ç¡×¤Á¤ã¤ó¡Ê1ºÐ¡¦ÃË¤Î»Ò¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¥ã¥ê¡¼¥Ï゙¥Ã¥¯゙¤ÎÃæ¤Æ゙¤Ø¤½Å·¤òÈäÏª¢ö
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¡¢¤â¤Á¤ç¤Á¤ç¤Á¤ã¤ó¤È°ÂÁ´¤Ë³°½Ð¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢ÀìÌçÅ¹¤Ç¸¤ÍÑ¥¥ã¥ê¡¼¥Ð¥Ã¥°¤ò¶ãÌ£¡£Å¬¹çÂÎ½Å¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¤â¤Á¤ç¤Á¤ç¤Á¤ã¤ó¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¹ØÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ÜÆ°Ãæ¤Ï¡¢¥¥ã¥ê¡¼¥Ð¥Ã¥°¤ÎÃæ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¾ï¤Ë³ÎÇ§¡£¤³¤ÎÆü¤â°ì½ï¤Ë¤ª½Ð¤«¤±Ãæ¡¢¤Õ¤È¥¥ã¥ê¡¼¥Ð¥Ã¥°¤Ë»ëÀþ¤òÍî¤È¤¹¤È¡Ä¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¡È¤Ø¤½Å·¡É¤Ë¤Ê¤ê¡¢Àå¤ò¤Ú¤í¤Ã¤È½Ð¤·¤¿¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥â¡¼¥ÉÁ´³«¤Î¤â¤Á¤ç¤Á¤ç¤Á¤ã¤ó¤Î»Ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥ê¥ó¥°¤ÎÃæ¤«¤é¤ªÊì¤µ¤ó¤ò¸«¤Ä¤á¤ëÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê»Ñ¤Ë¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ÆÈ¿Â§¡×¡Ö¤¿¤Þ¤é¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¡¢¥Ï¡¼¥È¤ò¼ÍÈ´¤«¤ì¤ë¿Í¤¬Â³½Ð¡£»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤Î¥¥ã¥ê¡¼¥Ð¥Ã¥°¤òÃÖ¤¯¤È¡¢¤¹¤°Ãæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Ø¤½Å·¤Ç¤Í¤ó¤Í¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Î¢ÏÃ¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£X¥æ¡¼¥¶¡¼¡¦¤â¤Á¤ç¤Á¤ç°¦¤·¤Æ¤ë¡£¤µ¤ó¡Ê@kawaii_nagaiki¡Ë¤Ë¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Í·¤ÓÈè¤ì¤Æ¡Ä¹¡¹¤È¤·¤¿¥Ð¥Ã¥°¤Ç¥´¥í¥ó¡ª
¡¼¡¼»£±Æ»þ¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¸ø±à¤Ç¥É¥Ã¥°¥é¥ó¤äÍî¤ÁÍÕÍ·¤Ó¤ò¤·¤Æ¡¢µ¢ÂðÅÓÃæ¤Ë»£¤Ã¤¿°ìËç¤Ç¤¹¡£¤Ø¤½Å·¤Î¤Þ¤Þ¤¯¤Ä¤í¤®¤Ê¤¬¤é¡¢¤º¤Ã¤È¤³¤Á¤é¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯¤Æ¡¢¤³¤Î»Ñ¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ»£±Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¼¡¼¤Ø¤½Å·¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¡Ö¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÈÉú¤»¡É¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¹¥¤ó¤Ç¤¹¤°¤Ø¤½Å·¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¼Ì¿¿¤Ï´ó¤ê¤Ç»£¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¥¥ã¥ê¡¼¥Ð¥Ã¥°¤ÎÂç¤¤µ¤¬Ê¬¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂÎ½Å4kg¤Þ¤Ç¤Î¸¤¤òÁÛÄê¤·¤Æºî¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸½ºßÂÎ½Å1.6kg¤Î¤â¤Á¤ç¤Á¤ç¤¬»È¤¦¤Î¤Ë¤Ï½½Ê¬¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¼¡¼¤Õ¤À¤ó¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÀ³Ê¤Î»Ò¤Ç¤¹¤«¡£
¡Ö¡È¼«Ç§¥¢¥¤¥É¥ë¡É¤Ã¤Ý¤¤»Ò¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤ª»¶Êâ¤Î¤È¤¡¢¤¹¤ì°ã¤¦¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤«¤é¡Ø¤«¤ï¤¤¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Ê¤¤¤Èµ¤¤¬¤¹¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿Ê¤ß¤Þ¤»¤ó¡£ÆÃ¤Ë³°¹ñ¤ÎÊý¤ä¼ã¤¤½÷À¤Ï¤è¤¯Î©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò³Ø¤ó¤À¤è¤¦¤Ç¡¢¼«¤é¶á´ó¤Ã¤Æ¾åÌÜ¸¯¤¤¤Ç¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿©¤¤¤·¤óË·¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ª¤ä¤Ä¤¬¤Û¤·¤¤¤¢¤Þ¤ê¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó·Ý¤ò³Ð¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Æ¤â¤ª¤È¤Ê¤·¤¯¡¢¤¢¤Þ¤êÌÄ¤¯¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤ª¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¼¡¼¸¤¤ÈÊë¤é¤¹¤³¤È¤¬Ì´¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Öº£¤Ç¤â¡¢²È¤Ë¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤ë¤È¡¢Ì´¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Î¾¿Æ¤â¤È¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢º½ÉÍ¤ä¥É¥Ã¥°¥é¥ó¡¢¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤È°ì½ï¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥«¥Õ¥§¤Ê¤É¡¢²ÈÂ²¤ÇÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤ÎÁÛÄê³°¤¹¤®¤ë¤¯¤Ä¤í¤®¤Ã¤×¤ê¤Ë¡¢Åê¹Æ¤Ë¤Ï¶Ã¤¤ä¾Ð¤¤¡¢¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ÆÈ¿Â§¡×
¡Ö´°Á´¤Ë¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤ë¡×
¡Ö¤Æ¤Ø¥Ú¥í¤Ç¤¹¤Í¡£¥¤¥Á¥³¥í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ö¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤Ê¤¤¤È¤³¤Î¥Ý¡¼¥º¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡×
¡Ö¤Ê¤¼¤³¤³¤Þ¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¤«¡£º£¡¢¿À¤ËÌä¤¤¤¿¤¤¡×
¡Ö³Ø¹»¤Î¥«¥Ð¥ó¤ò³«¤±¤¿¤é¥×¥ê¥¥å¥¢¤ÎÍÅÀº¤µ¤ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¿»þ¤ß¤¿¤¤¡×
¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ä¤Ö¤é¤ÊÆ·¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤¿¤é¤½¤Î¾ì¤Ç¤¦¤º¤¯¤Þ¤ë¼«¿®¤·¤«¤Ê¤¤¡×
¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤Æ¤³¤Î¼Ì¿¿¤À¤±¤Çº£Ç¯1Ç¯´èÄ¥¤ì¤ë¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
