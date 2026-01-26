＜ワガママな母を送迎＞今後はタクシーで！言いなり娘の反撃「お母さん、さよなら…」【第5話まんが】
私はスズカ。夫のタダフミと息子コウタロウ（小4）との3人家族です。私の実家は自宅から車で10分ほどの場所にあり、現在は母が一人暮らしをしています。このたび母は、週1回の定期的な通院が必要になり、私は毎週車で送迎するよう言われました。一方的な母に、私はすっかり疲弊してしまいます。するとタダフミから、母が私に対して「支配的すぎる」と指摘されました。そして偶然目に入った母のスマホ画面には、私や家族への悪意に満ちた言葉が並んでいて……。
私は母に電話して、「来週からは送迎しない」ときっぱり伝えました。母は運転している私の耳元で突然大声を出したり、目の前に物を差し出してきたりします。人の都合を考えられない母を乗せていくのは危険すぎます。それに……。
私は悪意に満ちた母のメッセージが、開きっぱなしのスマホ画面から目に入ってしまったことを伝えました。母は「誤解よ」「病気の不安を打ち明けただけ」などと取りつくろってきましたが、間違いなくあれが本音なのでしょう。
私がきっぱり決意を伝えると、「親不孝者！！」と叫んできた母。
最後まで自分勝手で、自分の都合しか考えない人でした。
私のことを悪者に仕立て上げ、私の大切な家族まで否定して、周囲に悪口をまき散らして。
「たった一人の親だから」と思いやってきた私の気持ちをさんざん踏みにじってくれました。
私にとって最も大切なのは、母ではなく自分の家族でなくてはいけないのです。
もう母には利用されません。タダフミやコウタロウのことを守るためにも、母との関係は手放すことにします。
原案・ママスタ 編集・井伊テレ子
