FLOW・GOT’S、3月のライブから活動再開へ「ステージに戻れることを、とても嬉しく」 昨年5月に胸部大動脈解離で緊急手術
ロックバンド・FLOWが26日、シンガポール滞在中に胸部大動脈解離との診断を受け緊急手術を行ったGOT’S（Ba）について、活動を再開すると発表した。公式サイトで明らかにした。
【写真】FLOWでベースを担当するGOT’S（左）
公式サイトでは「GOT’S 活動再開のお知らせ」との文書が掲載され、「休養しておりました GOT’S（Ba） につきまして、医師の判断および本人の体調回復状況を踏まえ、3月開催のライブより活動を再開することが決定いたしました」と報告。「GOT’Sは、胸部大動脈解離の手術後、一定期間の休養とリハビリに専念してまいりましたが、現在はライブ活動への復帰が可能との診断を受け、体調も順調に回復しております」とGOT’Sの経過についても伝えた。
続けて「活動再開後につきましても、本人の体調を最優先にしながら、医師と相談の上で無理のない形でライブ活動を行ってまいります」とし、「休養期間中、温かい応援や励ましの言葉をお寄せいただいたファンの皆様、関係者の皆様に、改めて心より御礼申し上げます」と感謝の言葉を伝えた。
またGOT’Sもコメントを寄せ「しばらくライブ活動をお休みしていましたが、2026年3月より復帰することになりました。休養期間中、たくさんの温かい言葉や応援をいただき、本当にありがとうございました」とファンに感謝を述べ「またステージに戻れることを、とても嬉しく思っています。2026年は、自分たちにとっても『FLOWの年』と呼べるような一年にしたいと思っていますし、ここからしっかりと走っていくつもりです」と意気込んだ。
GOT’Sをめぐっては2025年5月、シンガポール公演後に胸部に痛みがあり、現地病院で精密検査を受けた結果、胸部大動脈解離と診断を受けて緊急手術を実施。その後、休養することが伝えられていた。
FLOW（フロウ）はKOHSHI(Vo)、KEIGO(Vo)、TAKE(G)、GOT’S(B)、IWASAKI(Dr)からなる5人組ロックバンド。1998年結成。03年7月、「ブラスター」でメジャーデビューした。GOT’Sは 1977年1月26日生まれ、新潟県出身。A型。GOT’Sは 1977年1月26日生まれ、新潟県出身。
■GOT’Sコメント全文
しばらくライブ活動をお休みしていましたが、2026年3月より復帰することになりました。休養期間中、たくさんの温かい言葉や応援をいただき、本当にありがとうございました。
またステージに戻れることを、とても嬉しく思っています。
2026年は、自分たちにとっても「FLOWの年」と呼べるような一年にしたいと思っていますし、ここからしっかりと走っていくつもりです。
ライブで皆さんと同じ時間を共有できるのを楽しみにしながら、これからも無理せず、自分らしく、一音一音を大切に演奏していきたいと思います。
引き続き、FLOWをよろしくお願いします。
FLOW GOT’S
【写真】FLOWでベースを担当するGOT’S（左）
公式サイトでは「GOT’S 活動再開のお知らせ」との文書が掲載され、「休養しておりました GOT’S（Ba） につきまして、医師の判断および本人の体調回復状況を踏まえ、3月開催のライブより活動を再開することが決定いたしました」と報告。「GOT’Sは、胸部大動脈解離の手術後、一定期間の休養とリハビリに専念してまいりましたが、現在はライブ活動への復帰が可能との診断を受け、体調も順調に回復しております」とGOT’Sの経過についても伝えた。
またGOT’Sもコメントを寄せ「しばらくライブ活動をお休みしていましたが、2026年3月より復帰することになりました。休養期間中、たくさんの温かい言葉や応援をいただき、本当にありがとうございました」とファンに感謝を述べ「またステージに戻れることを、とても嬉しく思っています。2026年は、自分たちにとっても『FLOWの年』と呼べるような一年にしたいと思っていますし、ここからしっかりと走っていくつもりです」と意気込んだ。
GOT’Sをめぐっては2025年5月、シンガポール公演後に胸部に痛みがあり、現地病院で精密検査を受けた結果、胸部大動脈解離と診断を受けて緊急手術を実施。その後、休養することが伝えられていた。
FLOW（フロウ）はKOHSHI(Vo)、KEIGO(Vo)、TAKE(G)、GOT’S(B)、IWASAKI(Dr)からなる5人組ロックバンド。1998年結成。03年7月、「ブラスター」でメジャーデビューした。GOT’Sは 1977年1月26日生まれ、新潟県出身。A型。GOT’Sは 1977年1月26日生まれ、新潟県出身。
■GOT’Sコメント全文
しばらくライブ活動をお休みしていましたが、2026年3月より復帰することになりました。休養期間中、たくさんの温かい言葉や応援をいただき、本当にありがとうございました。
またステージに戻れることを、とても嬉しく思っています。
2026年は、自分たちにとっても「FLOWの年」と呼べるような一年にしたいと思っていますし、ここからしっかりと走っていくつもりです。
ライブで皆さんと同じ時間を共有できるのを楽しみにしながら、これからも無理せず、自分らしく、一音一音を大切に演奏していきたいと思います。
引き続き、FLOWをよろしくお願いします。
FLOW GOT’S