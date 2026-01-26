マイファスHiro、32歳迎え妻・山本舞香に感謝のメッセージ 誕生日会の写真には「愛にあふれていて見ていて幸せ」「ケーキすごーい!!」の声
ロックバンド・MY FIRST STORYのボーカル、Hiroが25日、自身のインスタグラムを更新し、32歳の誕生日を迎えたことを報告。抱負をつづるとともに、妻で俳優・山本舞香（28）に感謝のメッセージを届けた。
【写真】「ケーキすごーい!!」「愛にあふれていて見ていて幸せ」妻・山本舞香が計画したバースデー会の様子
Hiroは「32歳になりました。ここからまだまだ頑張るところです。よろしくお願いします」とあいさつし、バンドメンバーらと撮影した誕生日会での記念ショットなど、2枚の写真のアップ。
誕生日会は妻の山本が企画してくれたそうで、山本に向け「素敵な誕生日会、計画してくれてありがとう。そしていつもわがまま聞いてくれてありがとう。これからもずっとよろしくね」と感謝の気持ちを記した。
なお同時、山本も自身のインスタを更新し「Happy 32nd Birthday」とHirroを祝福。「Happy 32 Birthday Hiroki（ハートマーク）」のメッセージプレートが添えられたバースデーケーキの写真と幼少期のHiroと思われる子どもの写真を投稿し、誕生日を祝った。
コメント欄には「お誕生日おめでとうございます」「ケーキすごーい!!」「素敵なケーキ準備してくれた舞香ちゃん素晴らしすぎる 愛にあふれていて見ていて幸せです」「舞香ちゃんに愛されているHiroくんを見るのが幸せです」「メンバーも一緒にお祝い！」「素敵な奥様、仲間、友人にお祝いされて良い誕生日だったんだね」「素敵な1年になりますように！」などと、祝福を中心にさまざまな声が寄せられている。
