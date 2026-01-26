三上悠亜“男性に求める年収3000万円”で炎上→真意明かすも再び物議？「でも…」
タレントの三上悠亜が、25日深夜放送のテレビ朝日系バラエティー『有吉クイズ』（深0：40）に出演。自身の“過去の炎上発言”について振り返る一幕があった。
【写真あり】市場価格数十万円？三上悠亜、オフショットで履いた“激レアスニーカー”の全貌
今回は「お金にまつわるトークで目指せ総額10億円」と題して、エピソード中に出てきた金額を加算していき、全員で合計10億円を目指す新企画に挑戦。有吉弘行、奥田修二（ガクテンソク）、小宮浩信（三四郎）、芝大輔（モグライダー）、せいや（霜降り明星）、ヒコロヒー、藤田ニコル、三上悠亜、モト冬樹、矢口真里というメンバーで届けた。
三上は「あることで炎上したことがあって」と切り出すと「テレビ番組で、男性に求める年収を聞かれて、3000万円って言ったら、めっちゃ炎上しました」と告白。「でも、私の稼ぎよりは低いんですよ。低く見積もって、3000万円にしたのに炎上しちゃったので…」と続けると、共演者たちから「それでまた炎上するな」とのツッコミを受けていた。
