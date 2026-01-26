「乾燥するから崩れやすい」「マスクのせいでメイクが持たない」全部まとめて防ぐ“仕上げの一手”はメイクキープミスト
マスク生活や空気の乾燥が続く季節、朝しっかり仕上げたはずのメイクが気づけばヨレている…そんな経験はないだろうか。そんな冬こそ使ってほしいのが、メイクの仕上げに使う「メイクキープミスト」。崩れを防ぐだけでなく、うるおいを与えて乾燥感を抑えてくれるのが魅力だ。今回は、デパコスからプチプラまで、仕上がりの美しさと使いやすさに定評のあるメイクキープミストを厳選して紹介する。
【写真】ひと吹きで崩れ知らず…メイクを密着させて、乾燥も崩れもブロック
■クラランス フィックス メイクアップ 50ml NEW
メイクの仕上げにひと吹きするだけで、ベースからポイントメイクまでをしっかり密着させ、美しい仕上がりを長時間キープする名品ミスト。微細なミストが肌を均一に包み込み、マスクによるヨレや乾燥による粉吹きを防ぐ。保湿成分を配合し、メイクキープしながらも肌はしっとりと快適。ツヤを損なわず、自然な仕上がりをキープできるため、乾燥が気になる季節や長時間メイク直しができない日にも心強い存在だ。香りつきで、仕上げの時間がリフレッシュタイムになるのも人気の理由。
●おすすめポイント
・微細ミストでムラなく均一にフィックス
・崩れ防止と保湿を両立した仕上がり
・ツヤ感を活かした自然なメイクキープ
■コーセー メイク キープ ミスト EX + 80ml
汗・皮脂・マスク移りに強く、長時間メイクを守ることで支持を集める定番ミスト。メイクの上から吹きかけることで、化粧膜をしっかりコーティングし、ヨレや崩れを防ぐ。さらに、うるおい成分配合で乾燥によるメイク割れも防止。サラッとした使用感ながら、時間が経っても肌のつっぱりを感じにくいのが特徴だ。メイクキープ力重視派はもちろん、日中のマスク移り対策をしたい人にも向いている。
●おすすめポイント
・高いメイクキープ力でマスク移りを防ぐ
・皮脂・汗に強く、長時間崩れにくい
・手頃な価格でたっぷり使える
■マキアージュ ドラマティックミスト EX 60mL
ファンデーションの仕上がりを格上げするような、なめらかな密着感が魅力のメイクキープミスト。肌にうるおいを与えながらメイクをフィックスし、乾燥によるヨレや毛穴落ちを防ぐ。ミストが細かく、ベースメイクを崩さずに均一に広がるため、仕上がりが自然。乾燥しやすい頬や口元もつっぱりにくく、上品なツヤ感をキープできるのが特徴だ。
●おすすめポイント
・ベースメイクの完成度を高める密着力
・乾燥によるヨレを防ぐ保湿設計
・上品なツヤ仕上がり
■セザンヌ メイクフィックスミスト
プチプラながら、メイクキープと保湿のバランスが優秀な一本。メイクの上から吹きかけることで、ファンデやポイントメイクのヨレを防ぎ、時間が経ってもきれいな仕上がりを保つ。軽い使用感で、ミスト後もベタつきにくいのが特徴。初めてメイクキープミストを使う人や、気軽に取り入れたい人にもおすすめできる。
●おすすめポイント
・圧倒的なコスパ
・軽い使用感で日常使いしやすい
・メイクキープと保湿を両立
■モイストラボ メイクキープミスト＜ツヤタイプ＞
乾燥による粉吹きやカサつきを防ぎながら、ツヤ感のある仕上がりをキープするミスト。メイクの上から吹きかけることで、肌に自然なツヤをプラスしつつ、化粧崩れを防止。マスク着用時でも肌のうるおい感を保ちたい人に向いている。ツヤ肌仕上げが好きな人や、乾燥シーズンのベースメイク対策として取り入れたい一本だ。
●おすすめポイント
・ツヤ感をプラスできる仕上がり
・乾燥による粉吹きを防止
・うるおい重視派におすすめ
メイクキープミストは、崩れ防止だけでなく乾燥対策としても心強い存在。マスク移りや乾燥が気になる季節こそ、仕上げのひと吹きを習慣にしたい。キープ力重視、ツヤ感重視、プチプラなど、自分のメイクスタイルに合った一本を選ぶことで、毎日のメイクがより快適になるはずだ。
