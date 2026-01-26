1月26日朝の東京外国為替市場で円相場は一時1ドル＝153円台まで円高に進んだ。先週23日（金）からおよそ5円、円高方向に進んだ格好だ。きっかけは23日の日銀・植田総裁の会見直後の”レートチェック”の憶測。日本で2円、アメリカで2円、そして週明け26日の日本でさらに円高が進んでいるワケは？今後の見通しは？ （解説・安藤佐和子）

◆急速な円高。背景は

Q：週末から大きく円高に動きましたが何が起きたのでしょうか？

A：これは、円安を食い止めようという政府と中央銀行の動きがあったとみられています。

順に説明します。

・金曜日に日本銀行が金融政策決定会合を開き、午後植田総裁が会見したのですが、この内容について市場は、「次回の利上げについて明確な発言をしなかった」ととらえました。

・ほぼ毎月行われる日銀の重要な会議、金融政策決定会合で、市場に最も注目されるのは「利上げ」の時期やペースです。

・植田総裁の会見を受け、市場では利上げへの期待が後退し、会見をしている最中から円が売られ始め、会見開始の時には1ドル＝158円60銭台だった円相場が、会見終了直後には1ドル＝159円20銭台まで円安に進んでいました。

・ところがわずか数分後、今度は一気に1ドル＝157円30銭台まで2円近く円高に進んだのです。

・さらには、その後アメリカ市場でも、1ドル＝155円まで円高ドル安が進みました。これは異常と受け取られています。

Q：いったん円安になって、その後、逆に急速に円高になったというのはなぜですか？

A：日本でもアメリカでも、「政府・中央銀行によるレートチェックがあったのか？」という憶測が飛びました。

・レートチェックとは為替介入に向けた準備として行われるものです。

・政府が外国為替市場に大規模な資金を投じて、為替レートに影響を与えるのが「為替介入」ですが、「レートチェック」は介入を行う前に、金融当局が、銀行などに「いくらで売買しているか」、レートの水準などを問い合わせるものです。

・これは『為替介入の前触れ』と捉えられますので、「レートチェックが入った」という噂が市場で広まると、為替介入への警戒感が高まります。

・そうすると、「今までの読み通りに売買していると損をするかもしれない」という警戒感から、それまでとは逆の動き、つまり今回であれば、「買いすぎたドルを売り戻し、ドル売り円買いで円高に動く」ということになります。

Q：この円高方向への動きは、経済にはプラスなのでしょうか？

A：今の円安は多くの企業や個人に負担となっています。

・円安による負担は以下のようなものがあります。

〈企業〉＊輸入の原材料や部品、エネルギー（物を作ったり運んだりするのに必要）などのコスト高→値上げするか、できなければ企業の利益が減少。特に輸出による恩恵が少ない中小企業の負担が大きい

〈家庭〉・食品をはじめとする輸入品の値上がり・輸入品以外でも、企業のコスト増が商品やサービスの価格に跳ね返って来ている・企業のコストが増えれば、賃上げ抑制の要因にもなる

Q：今後の見通しは？

A：複数の市場関係者が当面は円高水準が保たれるとみています。

岡三証券シニアストラテジストの武部力也氏は、「衆院選に向けて与野党とも『円安はよくない』というベクトルは同じ。高市政権は、選挙期間中『円安を放置している』という攻撃を免れるためにも、円安是正の手段を緩めることはできない」と言っています。「3月に向けて、高市政権誕生時の1ドル＝152円の水準を目指す展開になるのではないか」とみています。

また、野村総研エグゼクティブ・エコノミストの木内登英氏は、「日米当局がドル高・円安阻止で協調行動を取っているとすれば、今後、協調介入や金融政策の協調的な調整（米国の利下げ、日本の利上げ）を通じて、ドル安・円高方向に為替を誘導する行動をとることにつながっていく可能性がある。その場合、為替市場ではドル安・円高が大きく進むだろう」としています。

◆根本的な円安是正のための金利差は…

円安をしっかり是正するには、今、円安になっている要因の一つ＝円の安い金利を引き上げ、ドルの金利との差を縮めることで、円の魅力を上げていくことが必要となります。

〈ドルの政策金利〉3.50〜3.75％。〈円の政策金利〉先月(12月）追加の利上げをしたとはいえ、まだ約0.75％。

金利を上げるのは日銀ですが、日銀は、・企業の賃上げ→消費増加、物価上昇が受け入れられる→「賃金と物価が、双方を参照しながら緩やかに上昇していく『好循環』」を目指しています。

ですから、特にこれから本格化する春闘＝賃上げ交渉＝の結果で、賃上げの定着が確認できるのかどうかが、今後の利上げ判断の重要なポイントとなります。

もちろん、そうした金融政策だけでなく、「日本は成長する国だ」と内外から期待され、日本への投資が増えれば、そのために円が買われますので、円安が是正されていきます。

企業が成長に向け果敢に挑むのだけでなく、政府も、近視眼的でない中長期に続く経済成長を後押しする政策の実行が必要です。