¡Úµð¿Í¡Û¾¾°æ½¨´î»á¤¬½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×Î×»þ¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¡¡¥´¥¸¥é¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼ºÆ¤Ó
¡¡µð¿Í¤Ï£²£¶Æü¡¢£²·î£±Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë½Õµ¨µÜºê¥¥ã¥ó¥×¤Ç¡¢µåÃÄ£Ï£Â¤Î¾¾°æ½¨´î»á¡Ê£µ£±¡Ë¤¬Î×»þ¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¾¾°æ»á¤¬¸½Ìò°úÂà¸å¡¢µð¿Í¤Î½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤ÇÎ×»þ¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï£²Ç¯¤Ö¤ê£µÅÙÌÜ¡£´ü´Ö¤Ï£²·îÃæ½Ü¤Î¿ôÆü´Ö¤Ç¡¢¾ÜºÙ¤Ï²þ¤á¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡£²£´Ç¯¤Ï¡¢ÇØÈÖ¹æ£µ£µ¤ò·Ñ¾µ¤·¤¿½©¹¡Ê¸½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤òÌó£´£µÊ¬´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÄ¾ÀÜ»ØÆ³¡£Æó·³¥¥ã¥ó¥×¤Ë¤âÂ¤ò±¿¤Ö¤Ê¤É¡¢Ç®¿´¤Ê»ØÆ³»ÑÀª¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¾¾°æ»á¤Î³®Àû¤ò°ìÌÜ¸«¤è¤¦¤ÈµÜºê¤Ë¤ÏÏ¢Æü¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬½¸·ë¡£¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤ÎµÜºêÁí¹ç±¿Æ°¸ø±à¤Ç¤Ï¡¢Ãó¼Ö¾ì¤«¤éÉßÃÏ³°¤ÎÆ»Ï©¤Ë¤Þ¤Ç¹ÔÎó¤¬¿¤Ó¤ë¤Ê¤É¡¢¡Ö¥´¥¸¥é¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¡×¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£