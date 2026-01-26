デコピンがまたしてもMLBから特別な対応をされました。

日本時間25日に行われた、全米野球記者協会(BBWAA)のニューヨーク支部が主催する夕食会に2025年シーズンにナ・リーグMVPを獲得した大谷翔平選手が妻の真美子さんとともに招待されます。

会に出席した大谷選手は自身のInstagramで盾とデコピンを抱えて写真を投稿。大谷選手が受賞したMVPの盾かと思われましたが、そこに刻まれているのは「NATIONAL LEAGUE MOST VALUABLE DOG」の文字。デコピンに“最優秀ドッグ賞”が贈られたことが明かされました。

2023年にMVPを受賞した大谷選手と共に出演したのがメディア初登場のデコピン。そこから3年でつかんだ特別な賞でした。

MLBはときどきSNSで選手が飼っているペットを紹介しています。アーロン・ジャッジ選手のダックスフンド、ガスとペニー、ポール・スキーンズ投手の愛犬などさまざま。昨年名前と顔が紹介された山本由伸投手の愛犬・カルロスも登場しています。

その中でも圧倒的に登場回数が多いデコピン。始球式を皮切りに、2024年ドジャースがワールドシリーズ優勝時にはトロフィーと共に登場。パレードにも参加しカワイイ姿で人々を魅了しました。さらに大谷選手のボブルヘッドデーにはデコピンに憧れる犬を主役としたCMも公開されていました。また、デコピンの誕生日にはMLB公式Xが「Happy 2nd birthday to Decoy!」とお祝いのメッセージも送っていました。

最優秀ドッグ賞を獲得したデコピンが今年はどんな場面で活躍してくれるのでしょうか。